CDM 2022: avant Argentine-France, Louis Van Gaal recadre Lionel Messi

Le sélectionneur des Pays-Bas, Louis Van Gaal, est revenu ce vendredi sur les accusations de Lionel Messi, à la sortie de la demi-finale face à Argentine, au Mondial 2022. Et le technicien batave ne s’est pas gêné pour recadrer la Pulga.

La scène avait fait le tour de la communauté sportive. A la fin du match Pays-Bas Vs Argentine, en quart de finale du Mondial 2022, remporté aux tirs au but par l’Albiceleste (2-2, 4-3 tab), Lionel Messi s’était dirigé vers le staff néerlandais pour régler ses comptes avec Louis Van Gaal. Le septuple Ballon d’Or avait reproché au sélectionneur batave son manque de respect avec ses déclarations en conférence de presse avant la rencontre.

Rancunier (peut-être ou pas), Louis Van Gaal est revenu sur cet incident une semaine plus tard. Face à la presse ce vendredi, l’ancien entraîneur de Manchester United, du Barça ou de l’Ajax n’a pas hésité à recadrer le capitaine de la sélection argentine.

« Il est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d’occasions et les crée lui-même. Mais d’un autre côté, il ne joue pas beaucoup lorsque l’adversaire est en possession du ballon. C’est aussi là que résident nos chances », a balancé Louis Van Gaal qui sous-entend que l’attaquant du PSG ne participe pas aux tâches défensives. Une sortie qui ne manquera certainement pas d’alimenter d’avantage la brouille entre les deux hommes.

Il faut dire que le tacticien hollandais ne va pas du dos de la cuillère quand il s’agit de donner son point de vue. En 2019, l’entraîneur de 71 ans avait critiqué durement l’ancien meneur de jeu du Barça. « Regardez Neymar au PSG, combien de C1 a-t-il gagné ? Neymar et Messi me plaisent en tant qu’individualités, mais pas comme joueurs d’équipe. Dans les sports collectifs, il n’y a rien de plus important que les joueurs d’équipes », avait déclaré le Néerlandais pour El Pais.