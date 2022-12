CdM 2022 – Argentine: voici pourquoi Messi a pété les plombs contre les Pays-Bas

En pleine interview après la qualification de l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2022, au détriment des Pays-Bas, Lionel Messi s’est mis à insulter un joueur néerlandais. Quelques jours après cet épisode, le journaliste qui s’entretenait avec la Pulga a livré son récit des faits.

Vendredi dernier, l’Argentine et les Pays-Bas s’affrontaient en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Dans une rencontre à rebondissement, les Argentins ont décroché leur ticket pour le tour suivant aux tirs au but, après s’être fait peur lors du temps réglementaire du match. Le duel s’est surtout déroulé sous haute tension, avec pas moins de 16 cartons jaunes et un rouge distribués par l’arbitre du match. Les acteurs du choc ne se sont pas arrêtés là et ils ont continué à s’échapper dans les vestiaires.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

C’est ainsi que Lionel Messi a été surpris en train d’insulter le buteur néerlandais Wout Weghorst, alors que ce dernier attendait simplement pour échanger son maillot avec celui de la Pulga. « Qu’est-ce que tu regardes, idiot ? Va là-bas ! », lui a adressé l’attaquant du PSG. Si jusqu’ici, on ne savait pas pourquoi Lionel Messi avait perdu son sang-froid de la sorte, le journal Olé a pu s’entretenir avec le journaliste qui était en train d’interviewer Messi, Esteban Edul. Et voici son récit sur cet événement.

« Après le match, ils se chamaillent tous dans les vestiaires, et pas seulement Messi. Van Dijk s’embrouille avec Otamendi. On aurait dit un Lanus-Banfield ou un Newell’s-Central (des derbys chauds du championnat argentin, ndlr), mais ça avait plus de gueule parce que c’étaient des stars mondiales. La colère de Messi concernait surtout la séance des tirs au but, quand les Hollandais importunaient les Argentins. (…) Le 19 (Weghorst, ndlr) attendait dans le tunnel. il se rapproche de Messi et lui demander son maillot. C’est à partir de là que Leo a commencé à se chauffer.

Le joueur hollandais ne comprenait pas, il s’est arrêté et Messi l’insultait. Il l’insultait bien plus avant le début de l’interview durant laquelle il était un peu plus calme. Leo ne m’a calculé à aucun moment pendant l’interview. Il était tellement chaud qu’il ne m’a pas regardé et n’écoutait pas mes questions. Je l’ai interrogé sur sa passe incroyable pour Molina et lui m’a parlé de Van Gaal, de la FIFA… Je n’ai pas pu l’interroger. À un moment, alors qu’on était à l’antenne, je lui ai dit : « tranquille Leo » parce qu’il y avait beaucoup de personnes de la FIFA et on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. C’est un souvenir qui va rester gravé à jamais », a expliqué Esteban Edul.

De son côté, Wout Weghorst, visé par les insultes de Messi, s’était montré très déçu: « J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur de football, mais il m’a giflé et n’a pas voulu me parler. Mon espagnol n’est pas très bon, mais il m’a dit quelques mots pas très respectueux à emporter avec moi. C’était très décevant. »