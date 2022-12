CdM 2022-Argentine: Nicolas Tagliafico aux anges après la qualification pour la finale

Le défenseur de l’Argentine, Nicolas Tagliafico, a manifesté sa joie après la victoire de l’Albiceleste face à la Croatie (3-0) en demi-finale du Mondial 2022 ce mardi soir. Le joueur de l’OL en a profité pour se projeter sur la finale.

L’Argentine n’est plus qu’à un match d’un troisième titre en Coupe du monde. L’Albiceleste s’est qualifiée pour la finale du Mondial 2022 après sa victoire de ce mardi soir contre la Croatie. Opposés en effet à la Vatreni dans une rencontre disputée au stade Lusail, la bande à Lionel Messi s’est imposée sur le score de 3-0. Un but sur penalty de la Pulga et un doublé du jeune attaquant Julian Alvarez ont suffi au bonheur des hommes de Lionel Scaloni.

De quoi faire exploser de joie le défenseur Nicolas Tagliafico. En zone mixte après la rencontre, le joueur de 30 ans s’est dit très heureux de ce succès qui rapproche son équipe de son objectif. «Je suis très heureux. C’était l’objectif en arrivant ici. Aujourd’hui, on y arrive. C’est un match que nous avons réussi à prendre en main», a d’abord confié le Lyonnais au micro de BeIn Sport.

Interrogé sur l’adversaire qu’il souhaiterait affronter en final, Nicolas Tagliafico a confié qu’il n’a pas de préférence mais assure que les siens seront prêts pour arracher le sacre face à l’équipe qui sortira vainqueur de l’autre demi-finale entre la France et le Maroc.

«Nous savons que les deux sont des grandes équipes. Elles sont en demi-finale. On va être très attentif pour le match de demain afin d’être préparé au match à venir», a ainsi déclaré le latéral avant de couvrir d’éloges Lionel Messi, son capitaine, auteur d’un grand match. «(…) On est très heureux pour lui, le groupe et la finale. On espère qu’il (Messi) ira encore plus loin», a-t-il conclu. Pour rappel, la finale du Mondial 2022 aura lieu le dimanche 18 décembre à Lusail stadium.