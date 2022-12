CDM 2022-Argentine: Lionel Messi vise un record contre les Pays-Bas

L’Argentine affronte les Pays-Bas ce vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Et le capitaine de l’Albicéleste, Lionel Messi, tentera de battre le record de Gabriel Batistuta, meilleur buteur de la sélection argentine dans cette compétition.

Un match à enjeu donc pour les deux formations mais également pour Lionel Messi qui vise un record dans ce choc. La Pulga cherche à devenir le meilleur buteur de l’Argentine en Coupe du monde. Un record détenu par Gabriel Batistuta avec 10 buts marqués entre 1994 et 2002 (4 buts en 1994, 5 buts en 1998 et 1 but en 2002).

L’attaquant du PSG reste jusqu’ici à neuf réalisations dans ce tournoi : 1 en 2006, 0 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018 et 3 en 2022. Le joueur de 35 ans aurait même pu égaler « Batigol » lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes mais il a manqué un penalty contre la Pologne. Face aux Oranjes ce soir, le natif de Rosario pourrait devenir le meilleur canonnier de l’histoire de son pays.

Ce qui ne serait d’ailleurs pas pour déplaire à Batistuta qui souhaitait voir Messi battre son record. « Ça fait 20 ans que je détiens le record argentin et je l’ai apprécié comme il se doit. Si ce record venait à être battu par Messi, ce serait une bonne chose», a-t-il confié à Dario Olé.