CdM 2022 – Argentine: le nouveau surnom de Lionel Messi

Après la victoire de l’Argentine contre la Croatie (3-0), en demi-finale de la Coupe du monde 2022, le milieu argentin Rodrigo De Paul à surnommer Lionel Messi, The Beast.

Considéré par beaucoup d’observateurs et acteurs du football, anciens et actuels, comme le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi a eu droit à plusieurs surnoms. GOAT, Pulga, lutin ou nain de Rosario, sont quelques-uns des sobriquets dont a été affublé l’attaquant du PSG tout au long de sa carrière. Une longue liste à laquelle s’est ajoutée une nouvelle appellation. En effet, en zone en mixte après la victoire contre la Croatie (3-0), le milieu de l’Albiceleste Rodrigo De Paul a dévoilé le surnom qu’il donne à son capitaine.

« Heureusement, nous avons The Beast (la bête). Nous jouons pour notre pays, mais pour nous, Leo est notre capitaine, notre leader, il est comme un frère aîné, je le défendrai toujours. Peu de gens savent ce qu’il fait pour toujours être le meilleur et je suis très content pour lui. Après tout ce qui s’est passé, je veux qu’il soit celui qui en profite le plus. Il le mérite largement », a ainsi déclaré le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid dans des propos rapportés par Foot mercato.

Pour rappel, l’Argentine affronte la France ce dimanche à 16h (GMT+1) à l’occasion de la finale de la Coupe du monde 2022. Lionel Messi, qui disputera là son dernier match dans un Mondial, donnera tout pour aller chercher le seul titre qui manque encore dans son armoire à trophée vertigineuse.