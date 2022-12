CdM 2022 – Argentine: France ou Maroc en finale? Lionel Scaloni se prononce

Qualifié pour la finale de la Coupe du monde 2022 ce mardi, l’Argentine affrontera la France ou le Maroc le 18 décembre prochain. Après la rencontre face aux Croates, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a assuré qu’il n’avait pas un adversaire préférentiel.

Opposé à la Croatie ce mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde 2022, l’Argentine n’a pas eu à forcer son talent pour disposer de son adversaire sur le score de 3-0. Lionel Messi a ouvert le score pour les siens sur penalty (34è) avant que Julian Alvarez ne s’offre un doublé (39è, 69è) pour valider le succès des siens. Lors de l’ultime rencontre de ce Mondial, l’Albiceleste affrontera le vainqueur de l’autre match entre la France et le Maroc ( ce mercredi à 20h, GMT+1). Interrogé sur lequel de ces deux adversaires il aimerait affronter en finale, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni s’est montré très clair.

« Je n’ai jamais choisi un adversaire. On prendra celui qui viendra. Les deux méritent d’être ici. Ce sont deux grandes sélections. (…) Gagner c’est toujours bien et gagner comme ça, avant une finale, c’est le meilleur repos et le meilleur remède. Nous avons pu faire jouer les 23 joueurs de champ. Pour moi, c’est important parce que tout le monde le mérite. Celui qui joue moins est presque plus important que celui qui joue plus. La force du groupe réside en eux, dans ceux qui s’entraînent au lendemain d’un mauvais match », a-t-il laché.

En attendant de connaître son adversaire en finale, l’Argentine peut continuer de célébrer sa qualification pour cet ultime match du Mondial 2022.