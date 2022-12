CDM 2022, Argentine-France: Didier Deschamps a déjà son plan anti-Messi

Tombeuse du Maroc ce mercredi soir, la France affronte dimanche prochain en finale du Mondial 2022, l’Argentine de Lionel Messi, déjà auteur de 5 buts dans ce tournoi. Mais le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a une stratégie pour limiter l’influence du capitaine de l’Albiceleste.

Tenante du titre, la France va disputer dimanche prochain, sa deuxième finale consécutive d’une Coupe du monde. Les Bleus se sont qualifiés pour le sprint final du Mondial 2022 après leur victoire du mercredi soir contre le Maroc. Face en effet aux Lions de l’Atlas dans un match comptant pour les demi-finales, les Français se sont imposés sur le score de 2-0. Un exploit pour les champions du monde 2018 qui vont tenter de conserver leur couronne contre l’Argentine d’un certain Lionel Messi.

Déjà auteur de 5 réalisations, la Pulga affiche une forme impressionnante dans ce tournoi, sa dernière Coupe du monde. Chef d’orchestre de la formation argentine, l’attaquant du PSG dicte le rythme de son équipe qui a écrasé la Croatie (3-0) mardi, en demi-finale. Un vrai danger pour l’équipe de France qui va se frotter au septuple Ballon d’Or.

Interrogé par Adil Rami, au micro de TF1, Antoine Griezmann a reconnu que l’ancien du Barça reste une vraie menace pour son équipe, mais assure que la team France a les armes nécessaires pour contrer le meneur de jeu de l’Albiceleste.

«Tu sais que ça va être compliqué une finale avec Leo Messi, le stade plein d’Argentins, mais on a l’équipe pour, le coach pour, tu peux croire en nous on va être prêts, être en forme pour ce match», a-t-il répondu à son ancien coéquipier en bleu, rapporté par Foot Mercato.

Et l’attaquant de l’Atletico Madrid de poursuivre: «Ça va être un très beau match, les Argentins sont costauds, ont bien travaillé, Leo a fait un grand match en demi, on sent qu’il est bien, tranquille dans sa tête, serein, ce sera à nous de bien préparer ce match. De la récupération aujourd’hui et demain et tout faire pour être à 100% dimanche.»

«Messi ? Il a plus de liberté»

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a également été lancé par son ancien joueur chez les Bleus sur ce choc contre la sélection argentine. Alors qu’Adil Rami a demandé à l’ex-coach de l’OM si les siens ont déjà élaboré un plan pour contrer les velléités offensives de Lionel Messi, DD a répondu:

«On l’a déjà rencontré, tu te rappelles (en huitième de finale du Mondial en Russie, ndlr) ? On va y penser. Forcément, il y a des précautions à prendre pour limiter son influence. Il y a quatre ans, on l’attendait plus à droite et il jouait avant-centre. Là, il est meneur de jeu, il a plus de liberté, donc on aura plus de difficulté à le marquer. À moins qu’il soit malade, on ne sait pas, (rires) je ne lui souhaite pas bien sûr».

En finale, la France affrontera l’Argentine qui a écarté la Croatie (3-0), mardi. Un match prévu dimanche au stade Lusail, à partir de 16 heures (GMT+1).