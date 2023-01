CdM 2022-Angleterre: Kane revient sur son penalty manqué contre la France

Pour le Evening Standard, l’attaquant de l’Angleterre Harry Kane est revenu pour la première fois sur son penalty manqué contre la France (1-2) en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Annoncé parmi les favoris pour la victoire finale lors de la Coupe du monde 2022, qui s’est déroulée du 20 novembre au 18 décembre 2022, l’Angleterre a échoué en quart de finale de la compétition, battu par la France sur le score de 2-1. Harry Kane aurait pu permettre à son équipe de décrocher les prolongations, mais le buteur de Tottenham a loupé son penalty obtenu en fin de match (84è). Un raté que le Spurs n’a toujours pas oublié comme il a confié au Evening Standard.

« Je m’en souviendrai probablement durant le reste de ma vie, mais cela fait partie du jeu. Cela ne va pas m’affecter en tant que joueur ou en tant que personne. Je continuerai à travailler dur pour m’améliorer. Après que c’est arrivé, je voulais juste rejouer le plus vite possible et le sortir de ma tête. Je dois faire avec… Cela a été un moment dur pour moi, mais cela fait partie des hauts et des bas de notre sport« , a admis le capitaine des Three Lions.

Pour rappel, Harry Kane n’a toujours pas remporté le moindre trophée avec l’Angleterre. Le Spurs n’a rien pu faire face à l’Italie en finale de l’Europe 2020, perdue à domicile. Une anomalie que le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (80 sélections, 53 buts, à égalité avec Wayne Rooney) tentera probablement de corriger lors du prochain Euro.