CdM 2022 – Angleterre: Gareth Southgate se prononce sur le cas Raheem Sterling

Pour le média ITV, le sélectionneur Anglais Gareth Southgate a évoqué la titularisation ou non de Raheem Sterling pour le choc en quarts de finale contre la France. L’attaquant anglais a été autorisé a quitté le rassemblement des Three Lions pour raisons personnelles.

En raison d’un violent cambriolage subi par sa famille, Raheem Sterling a dû quitter le rassemblement de l’Angleterre pour se rendre auprès de ses proches. Après avoir raté les derniers matchs des Three Lions, notamment le huitième de finale contre le Sénégal (victoire 3-0), l’ailier de Chelsea a effectué son retour au Qatar ce vendredi. Et tout le monde se demande désormais s’il va débuter contre la France samedi, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.

Qatar 2022 Quarts de Finale Fifa Coupe du Monde Croatie 1 1 Brésil Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Argentine Fifa Coupe du Monde Maroc - - Portugal Fifa Coupe du Monde Angleterre - - France

Interrogé sur le sujet par le média ITV, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a entretenu le flou. « Nous devrons l’évaluer. Il a raté beaucoup d’entraînements et a effectué deux longs vols. Ce n’est pas une bonne préparation pour un match de ce niveau, mais on doit voir comment il va. Il a ressenti le besoin de soutenir sa famille et d’être là pour eux, c’est une décision simple pour moi :

je dois soutenir le joueur. Je veux les meilleurs joueurs disponibles et je veux gagner des matchs, mais en tant que manager, vous devez reconnaître qu’il y a certains moments dans la vie des gens qui sont plus importants« , a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Maxifoot.

Rendez-vous ce samedi soir, pour savoir si Raheem Sterling sera titulaire contre la France. Mais d’après les dernières indiscrétions des médias anglais, Phil Foden devrait une nouvelle fois débuter, après sa belle permanence contre le Sénégal.