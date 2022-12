CdM 2022 – Angleterre: Gareth Southgate se méfie de la France

Après sa victoire contre le Sénégal (3-0) ce dimanche soir, l’Angleterre affrontera la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une rencontre appréhendée par le sélectionneur des Three Lions.

Opposée au Sénégal ce dimanche soir, en huitièmes en finale de la Coupe du monde 2022, l’Angleterre s’est imposée sur le score de 3-0, grâce à des réalisations de Henderson, Kane et Saka. Au prochain tour, les Three Lions affronteront la France, un adversaire d’un tout autre niveau. D’ailleurs, le sélectionneur anglais Gareth Southgate est conscient que ce duel s’annonce très compliqué pour les siens. « Il s’agira de notre plus grand test. C’est le tenant du titre, le champion du monde. Avec un nombre incroyable de talents individuels à sa disposition. Ce sera un match incroyable à préparer, notre défi », a lancé le sélectionneur anglais dans des propos rapportés par l’Equipe.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA

Il poursuit en mettant en avant le talent individuel incroyable, présent au sein de l’équipe de France. « Quant à Kylian Mbappé, c’est un joueur de classe mondiale. Il a déjà délivré des prestations de haut rang dans d’autres tournois de ce niveau. Mais je crois que Griezmann en est à bien plus de 100 sélections et il est aussi phénoménal. Nous connaissons très bien Giroud. Au milieu, ils ont des jeunes joueurs qui font des prouesses. Si on étudie la France de près, il y a du talent à tous les postes. C’est un grand test que nous aimerions relever », a ajouté Southgate.

Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux équipes, qui remonte à cinq ans, s’était soldée par une victoire de la France sur le score de 3-2. Mais avec un effectif tout aussi riche, emmené par Harry Kane, Phil Foden ou encore Harry Maguire, l’Angleterre a la capacité d’aller chercher une revanche et une place en huitième de finale du Mondial 2022 contre les Bleus samedi prochain.