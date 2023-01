CDM 2022: Aguero fracasse Ibrahimovich après ses propos sur l’Argentine

La sortie médiatique de Zlatan Ibrahimovich où il a critiqué les joueurs argentins pour leur célébration excessive lors de la finale de la Coupe du monde 2022, a fait réagir Sergio Aguero qui a sèchement répondu au géant suédois.

« Je suis désolé pour Mbappé. Marquer 4 buts dans une finale et ne pas gagner la Coupe du Monde, c’est très triste. Mais il va en gagner un autre et il en a déjà gagné un. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Je m’inquiète pour les autres joueurs en Argentine parce qu’ils ne vont rien gagner d’autre.…..

Messi a tout gagné et on se souviendra de lui, mais les autres qui se sont mal comportés, cela ne peut pas être respecté. Cela vient d’un professionnel de haut niveau. Pour moi, c’est un signe qu’ils ont gagné une fois, mais qu’ils ne le feront plus », déclarait récemment Zlatan Ibrahimovich au micro de France Inter pour fustiger le comportement de certains joueurs argentins après la finale de la Coupe du monde 2022.

Une sortie qui n’est pas la bienvenue chez Sergio Aguero qui a tenu à le faire comprendre à l’ancien avant-centre de l’AC Milan. Dans son live via Twitch, l’ancien joueur de l’Albicéleste a recadré le Suédois sans management.

« Est-ce que je dis ce que je pense ou non? Zlatan. Ibrahimovic. Ibra-himovic. C’est pareil, c’est un nom assez difficile, mieux vaut vous dire Zlatan. Zlatan, avant de dire cela, peut-être valait-il mieux conclure que vous préfériez que la France gagne, dire que les autres se sont mal comportés. S’ils se sont mal conduits, vous dites que vous dis-le en tant que professionnel de haut niveau. Vous avez joué, j’ai aussi joué à un haut niveau. Mais rappelez-vous que vous vous êtes également mal comporté en jouant à des jeux« , a confié El Kun.

Et de poursuivre: « Je pense, n’est-ce pas? En d’autres termes, en fin de compte, nous ne jetons pas de pierres s’ils vont nous jeter à nouveau. Le dicton en Argentine est : ne crachez pas si vous allez tomber. Je ne sais pas. Ou rappelons-nous sur le terrain que vous avez des comportements, disons, mauvais. Quelques fers. Un ananas, de l’ananas, dont je me souviens que dans Galaxy vous avez frappé un ananas et puis, je me souviens, vous avez prétendu que cela vous faisait mal et vous avez marché dessus. Est-ce que c’est pour vous qui vous comportez bien ou si vous vous comportez mal? Réfléchissons. »

«J’ai l’impression que tu m’as jeté dehors, maintenant c’est moi qui te jette dehors. Nous sommes champions du monde, Zlatan, et tu veux te tuer. Et Messi est le meilleur du monde, je suis désolé. L’Argentine est championne. Nous avons soulevé la Coupe. Et vous regardiez. Les joueurs qui se sont mal comportés soulèvent la Coupe. Je suis désolé. Je suis désolé (rires) », a-t-il conclu.