CC CAF Football : San Pedro 2-2 USM Alger, Issouf Dosso égalise à la 38e

USM Alger avait parfaitement entamé la rencontre, se créant un avantage de deux buts en tout début de partie, mais ce départ tonitruant n’a pas suffi à sceller le sort du match.

San Pedro n’a pas tardé à réagir et a progressivement repris pied dans la partie, revenant d’abord dans le score avant de pousser pour remettre les compteurs à zéro.

À la 38e minute, l’attaquant Issouf Dosso a inscrit l’égalisation pour les Ivoiriens, portant le score à 2-2 et relançant complètement la confrontation.

Une rencontre relancée

La rencontre, qui semblait promise à une domination algéroise après un démarrage éclair, a donc basculé en faveur d’un affrontement beaucoup plus équilibré. Les visiteurs ont perdu leur avance initiale et se retrouvent maintenant face à une équipe de San Pedro galvanisée par son retour au score.

Sur le plan tactique, San Pedro a su modifier son jeu pour contourner la défense adverse, tandis que l’USM Alger devra corriger certaines approximations pour retrouver son emprise. L’égalisation de Dosso constitue un coup d’arrêt pour les Algérois et donne un réel élan aux locaux.

La deuxième période s’annonce indécise : chaque camp cherchera à profiter de l’avantage psychologique acquis pour tenter de prendre l’ascendant et emporter un résultat favorable avant la fin de la confrontation.