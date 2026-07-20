Catherine Davydzenka : son premier rôle à 21 ans dans le film culte « Mon bébé »

Ces derniers jours, Catherine Davydzenka fait l’objet d’une importante couverture médiatique, notamment en raison d’une altercation présumée survenue sur le plateau de tournage de la série Ici tout commence. La comédienne aurait été impliquée dans un différend avec son compagnon et collègue Stéphane Blancafort, acteur lui aussi dans la production de TF1. Selon des sources relayées par différents médias, Stéphane Blancafort aurait été écarté temporairement de la série par la chaîne, dans l’attente de clarifications. Les versions des protagonistes divergent et le dossier est désormais en cours d’instruction judiciaire, avec la présomption d’innocence qui s’applique pleinement à cette affaire.

Avant que cette controverse ne fasse surface, Catherine Davydzenka avait déjà attiré l’attention par son talent et sa courte mais rapide ascension dans le monde du spectacle. Découverte du grand public grâce à son rôle dans Ici tout commence, ses premiers pas devant la caméra remontent à 2019, lorsqu’elle tient un bref rôle au cinéma à seulement 21 ans. Cette apparition, bien que limitée, constituait le point de départ d’une carrière prometteuse.

Cette première expérience cinématographique s’inscrit dans un contexte précis, celui d’un film français populaire où, aux côtés de comédiens établis, Catherine Davydzenka a pu découvrir les exigences du métier d’actrice et les réalités d’un tournage professionnel.

Un premier rôle au cinéma dans le film « Mon bébé » de Lisa Azuelos

En 2019, Catherine Davydzenka obtient son premier rôle au cinéma dans Mon bébé, une comédie dramatique réalisée par Lisa Azuelos. Ce long métrage, porté par un casting prestigieux comprenant Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Yvan Attal et Victor Belmondo, explore le rapport mère-fille au moment du départ de la jeune fille pour ses études supérieures.

Dans ce film qui a rencontré un franc succès auprès du public, attirant plus de 600 000 spectateurs dans les salles françaises, la jeune actrice interprète une escort girl. Bien que son rôle soit secondaire et limité à quelques scènes, cette première apparition lui a permis d’acquérir une expérience précieuse sur un tournage de grande envergure. Par ailleurs, la critique a salué notamment la performance de Sandrine Kiberlain, contribuant à la reconnaissance du film.

La participation de Catherine Davydzenka à ce projet a joué le rôle de tremplin pour sa carrière, pavant la voie à d’autres opportunités dans le cinéma et la télévision.

Une année 2019 décisive avant le succès d’Ici tout commence

Au cours de cette même année 2019, l’actrice multiplie les expériences. Elle apparaît dans La Vérité si je mens ! Les débuts, un préquel de la célèbre franchise comique française. Son rôle reste discret, mais cette nouvelle incursion confirme son désir de faire carrière dans l’art dramatique.

Ce choix s’inscrit dans un parcours marqué par une passion pour le théâtre, cultivée dès l’âge de 11 ans. Catherine Davydzenka a en effet pratiqué simultanément la scène, la danse ainsi que plusieurs courts-métrages amateurs avant de se consacrer pleinement à la comédie. Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique, elle avait initialement entrepris des études de médecine, qu’elle a rapidement abandonnées pour se tourner résolument vers la profession d’actrice.

Cette décision personnelle, qu’elle a elle-même qualifiée de « pari risqué », s’est avérée payante. Dès 2020, son parcours prend une nouvelle dimension avec son intégration dans la série quotidienne Ici tout commence diffusée sur TF1.

Le rôle d’Hortense change définitivement sa carrière

Le rôle d’Hortense Rochemont dans Ici tout commence devient un véritable tournant pour Catherine Davydzenka. Ce personnage sensible et spontané séduit rapidement le public et fait d’elle une figure majeure de ce feuilleton à succès. Pendant cinq années, l’actrice participe à plus de 500 épisodes, ce qui lui confère une forte visibilité et une reconnaissance grandissante.

Parallèlement à cette série, Catherine Davydzenka obtient d’autres rôles dans des productions diverses telles que Le Bureau des légendes, Becoming Karl Lagerfeld, Disparition inquiétante ou encore Culpa. Elle développe également une activité de mannequinat, collaborant avec plusieurs marques reconnues.

Sur le plan personnel, sa rencontre avec Stéphane Blancafort sur le tournage d’Ici tout commence a également représenté un événement marquant. Les deux comédiens officialisent leur relation en 2023 et s’engagent dans plusieurs projets communs, notamment la rénovation d’un domaine en Aveyron. Stéphane Blancafort avait présenté ce projet comme un investissement durable construit à deux.

Ainsi, avant que son nom soit lié à cette récente affaire médiatisée, Catherine Davydzenka avait déjà construit un parcours solide, débutant dans le cinéma à l’aube de sa vingtaine et gravissant progressivement les échelons du spectacle français. Son premier rôle au cinéma, celui d’une escort girl dans Mon bébé, constitue un point de départ essentiel dans son évolution professionnelle.