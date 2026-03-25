Carragher: «Salah a surpassé Cristiano Ronaldo en Premier League»

Au moment où Mohamed Salah s’apprête à quitter Liverpool, Jamie Carragher relance le débat en le plaçant devant Cristiano Ronaldo en Premier League, estimant que seul Thierry Henry lui reste supérieur parmi les attaquants étrangers.

La sortie est fracassante. L’ancienne gloire de Liverpool FC, Jamie Carragher, n’a pas hésité à placer Mohamed Salah au sommet de la hiérarchie des attaquants étrangers ayant marqué la Premier League. Dans une chronique publiée par The Telegraph, l’ancien défenseur estime que seul Thierry Henry peut rivaliser avec l’international égyptien dans l’histoire du championnat anglais. « Au panthéon des attaquants étrangers en Angleterre, seul Thierry Henry surpasse Salah », a-t-il écrit.

Carragher balaie au passage les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp ou encore Eric Cantona, insistant sur la régularité et l’impact hors normes de l’Égyptien. « Les meilleures années de Ronaldo se situent surtout au Real Madrid. Si l’on se concentre uniquement sur la Premier League, Salah le devance légèrement en termes de performances et d’influence », tranche-t-il.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma, Salah a empilé les statistiques avec Liverpool : 189 buts et 92 passes décisives, soit le total le plus élevé dans l’élite anglaise sur cette période. Une longévité et une constance qui alimentent aujourd’hui un débat déjà brûlant sur sa place parmi les plus grands.



