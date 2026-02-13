Benin Web TV
Caroline Margeridon révèle que la production lui impose des tenues estivales pour Affaire conclue

Sophie Davant, présentatrice d’Affaire conclue de 2017 à 2023, a expliqué les raisons de son départ et la manière dont elle a vécu cette transition, tandis que l’une des figures emblématiques du programme, Caroline Margeridon, a partagé son émotion et des anecdotes de tournage. Dans des entretiens accordés à la presse, Davant a évoqué la lassitude relative à un rôle tenu six ans, le besoin de se renouveler et la volonté d’éviter le regret, et Margeridon a raconté l’impact du départ sur l’équipe ainsi que les coulisses parfois décalées des enregistrements hivernaux destinés à une diffusion estivale.

Sophie Davant, présentatrice d’Affaire conclue de 2017 à 2023, a expliqué les raisons de son départ et la manière dont elle a vécu cette transition, tandis que l’une des figures emblématiques du programme, Caroline Margeridon, a partagé son émotion et des anecdotes de tournage. Dans des entretiens accordés à la presse, Davant a évoqué la lassitude relative à un rôle tenu six ans, le besoin de se renouveler et la volonté d’éviter le regret, et Margeridon a raconté l’impact du départ sur l’équipe ainsi que les coulisses parfois décalées des enregistrements hivernaux destinés à une diffusion estivale.

Sophie Davant a dit avoir pris sa décision en connaissance de cause : après six ans à la tête du magazine d’objets, elle estimait que son rôle devenait répétitif malgré ses efforts pour y insuffler du neuf. Elle a insisté sur le fait que son choix n’avait rien d’une fuite face à une menace professionnelle, mais relevait d’un constat personnel. Davant a également décrit le processus émotionnel qui accompagne une telle décision, qualifiant de long le « travail de deuil » nécessaire pour tourner la page et assumer son choix sans s’enfermer dans le regret ou l’amertume.

Interrogée sur sa trajectoire et sa vie privée, la journaliste a rappelé qu’il importe, selon elle, de ne pas laisser la routine écraser l’émerveillement lié à un travail apprécié. Elle a exprimé sa gratitude pour l’expérience vécue à la présentation de l’émission, la qualifiant d’opportunité exceptionnelle qu’elle a voulue respecter jusque dans l’étape de départ.

Caroline Margeridon marquée par le départ et les coulisses du tournage

Caroline Margeridon, acheteuse et figure populaire d’Affaire conclue, a raconté combien l’annonce du départ de Sophie Davant l’avait bouleversée. Très liée à la présentatrice, elle a évoqué son incompréhension et sa douleur lorsque la nouvelle est tombée, affirmant qu’elles étaient devenues proches tant en dehors qu’au sein des tournages. Margeridon a fait part de son étonnement et de son rejet initial de l’idée que Davant puisse arrêter l’émission.

Dans la même veine, elle a décrit sa rencontre avec Julia Vignali, présente à ses côtés lors de dîners et d’événements privés : un coup de foudre professionnel, dit-elle, fondé sur la sympathie immédiate et l’aisance de la nouvelle venue. Margeridon a rendu hommage à son caractère souriant et spontané, tout en rappelant l’attachement profond qu’elle garde envers Sophie Davant.

Par ailleurs, Margeridon a livré un aperçu des contraintes de production : des épisodes tournés en plein hiver mais montés pour une diffusion au printemps ou en été, impliquant des choix de garde-robe souvent incongrus. Sur son compte Instagram, elle a montré le contraste entre la météo de février et les tenues estivales demandées par la production, et expliqué que lorsqu’on enregistre six ou sept émissions d’un même bloc, celles-ci sont programmées pour paraître plusieurs mois plus tard, d’où l’obligation d’anticiper un look estival, jusque dans le choix des chaussures.

