Caroline Margeridon assume le botox et dit « C’est pas la fin du monde tout ça »
Caroline Margeridon, visage connu du programme Affaire Conclue, s’exprime sans détour sur sa vie privée et ses choix esthétiques : lassée des questions incessantes sur son statut sentimental, elle raconte son mariage de 16 ans, la tromperie qui l’a brisée et son recours assumé aux injections et à la chirurgie mammaire, expliquant pourquoi elle n’en fait pas un tabou.
Interrogée sur la curiosité autour de sa vie amoureuse, la commissaire-priseur a dénoncé la fréquence des sollicitations à ce sujet. Selon elle, la question « êtes-vous en couple ? » revient « mille fois » dans ses messages privés et figure parmi les premières requêtes lorsqu’on tape son nom sur Google. Elle dit partager « beaucoup de choses » de sa vie privée pour éviter les rumeurs, mais estime qu’il existe des limites à la curiosité publique et aux intrusions.
Dans le podcast Parents d’abord diffusé par Télé‑Loisirs, Caroline Margeridon est revenue sur son ancien mariage, qui a duré seize ans. Elle a précisé que son ex-mari, qu’elle décrit comme « hyper connu dans son milieu », n’est pas une personnalité immédiatement identifiable du grand public. Durant cette union, elle avait posé des règles claires : pas d’enfant, et pas de vie commune permanente — « hors de question qu’un mec vive chez moi », a-t-elle affirmé.
Infidélité, découverte par sa fille et franchise sur la chirurgie esthétique
Le mariage a pris fin après qu’elle a découvert une infidélité. La révélation est survenue lorsque Victoire, la fille de Caroline Margeridon, a croisé le beau‑père avec une autre femme dans les rues de Paris, ce qui a mis au jour la liaison. Caroline a exprimé son ressentiment en des termes directs : « Il m’a encore trompée. Décidément, moi j’ai une tronche à être cocue, c’est dingue d’ailleurs ! »
À bientôt 60 ans, la chroniqueuse se montre très transparente sur ses interventions esthétiques. Elle a expliqué au micro que l’écran et la télévision amplifient les rides et les imperfections : « Quand tu te vois sur un put**n d’écran, tu vois les rides partout », a‑t‑elle dit. Confrontée à son image médiatique, elle assume avoir eu recours au botox, une démarche qu’elle situe autour de ses trente‑cinq ans : « J’ai attaqué le botox, je devais avoir environ 35 ans. »
Elle insiste sur la motivation personnelle de ces choix : il ne s’agit pas de plaire à un homme ou au voisin, mais de corriger ce qui la « fait chier » chez elle. Caroline rappelle qu’elle n’en fait pas un secret et qu’elle assume également avoir refait sa poitrine. Après des vacances au cours desquelles elle a publié des vidéos révélant un décolleté remarqué par certains, elle a reconnu avoir opté pour une augmentation mammaire, évoquant le confort au quotidien comme motif non négligeable.
« Vous savez, le nombre de nanas qui disent qu’elles n’ont rien fait et qui ont une bouche de mérou et le trou des fesses au milieu du dos… Voilà c’était une petite lubie. Mais au moins, quand il fait chaud, plus de soutif ! Ça, c’est chouette ! »