Caroline Margeridon assume le botox et dit « C’est pas la fin du monde tout ça »

Caroline Margeridon, visage connu du programme Affaire Conclue, s’exprime sans détour sur sa vie privée et ses choix esthétiques : lassée des questions incessantes sur son statut sentimental, elle raconte son mariage de 16 ans, la tromperie qui l’a brisée et son recours assumé aux injections et à la chirurgie mammaire, expliquant pourquoi elle n’en fait pas un tabou.

Interrogée sur la curiosité autour de sa vie amoureuse, la commissaire-priseur a dénoncé la fréquence des sollicitations à ce sujet. Selon elle, la question « êtes-vous en couple ? » revient « mille fois » dans ses messages privés et figure parmi les premières requêtes lorsqu’on tape son nom sur Google. Elle dit partager « beaucoup de choses » de sa vie privée pour éviter les rumeurs, mais estime qu’il existe des limites à la curiosité publique et aux intrusions.

Dans le podcast Parents d’abord diffusé par Télé‑Loisirs, Caroline Margeridon est revenue sur son ancien mariage, qui a duré seize ans. Elle a précisé que son ex-mari, qu’elle décrit comme « hyper connu dans son milieu », n’est pas une personnalité immédiatement identifiable du grand public. Durant cette union, elle avait posé des règles claires : pas d’enfant, et pas de vie commune permanente — « hors de question qu’un mec vive chez moi », a-t-elle affirmé.

Infidélité, découverte par sa fille et franchise sur la chirurgie esthétique

Le mariage a pris fin après qu’elle a découvert une infidélité. La révélation est survenue lorsque Victoire, la fille de Caroline Margeridon, a croisé le beau‑père avec une autre femme dans les rues de Paris, ce qui a mis au jour la liaison. Caroline a exprimé son ressentiment en des termes directs : « Il m’a encore trompée. Décidément, moi j’ai une tronche à être cocue, c’est dingue d’ailleurs ! »

À bientôt 60 ans, la chroniqueuse se montre très transparente sur ses interventions esthétiques. Elle a expliqué au micro que l’écran et la télévision amplifient les rides et les imperfections : « Quand tu te vois sur un put**n d’écran, tu vois les rides partout », a‑t‑elle dit. Confrontée à son image médiatique, elle assume avoir eu recours au botox, une démarche qu’elle situe autour de ses trente‑cinq ans : « J’ai attaqué le botox, je devais avoir environ 35 ans. »

Elle insiste sur la motivation personnelle de ces choix : il ne s’agit pas de plaire à un homme ou au voisin, mais de corriger ce qui la « fait chier » chez elle. Caroline rappelle qu’elle n’en fait pas un secret et qu’elle assume également avoir refait sa poitrine. Après des vacances au cours desquelles elle a publié des vidéos révélant un décolleté remarqué par certains, elle a reconnu avoir opté pour une augmentation mammaire, évoquant le confort au quotidien comme motif non négligeable.

