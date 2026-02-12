Caroline Lang sans équivoque sur son père Jack Lang

Jack Lang et sa fille Caroline Lang se retrouvent au cœur d’un retentissement médiatique lié aux dossiers Jeffrey Epstein : cités à de nombreuses reprises, tous deux ont quitté leurs fonctions après la révélation de liens présumés avec le financier condamné. En 2026, le nom de l’ancien ministre est mentionné plus de 680 fois dans ces documents, tandis que Caroline, ancienne actrice et dirigeante du SPI, est mise en cause pour ses liens professionnels et personnels avec des proches d’Epstein.

Ancien ministre de la Culture sous François Mitterrand, Jack Lang est connu du grand public pour avoir instauré la Fête de la musique. Figure politique de premier plan à gauche, il a également nourri des controverses au fil de sa carrière. Ses prises de position passées, notamment la signature en 1977 d’une tribune dans Le Monde relative à la dépénalisation des relations sexuelles avec des mineurs, constituent des éléments souvent rappelés par les médias ; il dit aujourd’hui regretter cette signature, selon une interview citée avec Sonia Mabrouk.

Caroline Lang, aînée de la famille et ancienne actrice apparue notamment dans L’Argent de Robert Bresson, a ensuite bifurqué vers des fonctions en coulisses du cinéma puis vers la production. Diplômée, elle a travaillé pour Maxwell Communication, société fondée par Robert Maxwell et liée à la famille Maxwell, dont la fille Ghislaine Maxwell a été une collaboratrice proche de Jeffrey Epstein et est aujourd’hui incarcérée.

Révélations et conséquences : démissions et liens financiers

Les révélations publiées par plusieurs médias mettent en lumière des éléments précis concernant Caroline Lang : des séjours signalés dans la villa en Floride de Jeffrey Epstein, des participations alléguées dans l’un de ses paradis fiscaux et la présence présumée de son nom sur un testament rédigé deux jours avant la mort d’Epstein, testament qui évoquerait une somme de 5 000 000 $. Ces allégations figurent dans les dossiers et enquêtes qui ont circulé ces dernières années et sont reprises par la presse.

Face à la médiatisation de ces éléments, Caroline Lang a démissionné de la tête du SPI (Syndicat des Producteurs Indépendants) et a quitté ses fonctions au sein de l’association LGBTQIA+ Le Refuge. Du côté de Jack Lang, la publicité autour des mentions répétées de son nom dans les documents Epstein a également conduit à des renoncements à certains engagements publics.

Les dossiers Epstein font remonter plusieurs réseaux de relations qui associent des personnalités publiques et des firmes liées aux Maxwell et à Epstein. La figure de Robert Maxwell est évoquée dans le parcours professionnel de Caroline Lang via Maxwell Communication, et la situation de Ghislaine Maxwell — incarcérée et, selon des informations relayées par la presse, ayant cherché une grâce présidentielle aux États-Unis — renforce l’attention portée aux liens entre ces différents acteurs.

