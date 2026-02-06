Caroline Diament raconte que Johnny Hallyday l’a draguée ivre mort à Cannes

Caroline Diament , sociétaire de l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, a raconté le 5 février 2026 une anecdote personnelle mettant en scène Johnny Hallyday lors d’une nuit cannoise : elle dit avoir été draguée par la star, alors « ivre mort », et affirme avoir décliné son invitation à monter dans la Rolls Royce blanche à cinq heures du matin. La séquence, rapportée en plateau autour de Laurent Ruquier, a été relayée sur les réseaux sociaux de l’émission et relance le débat sur la représentation des excès nocturnes des célébrités.

Caroline Diament, sociétaire de l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, a raconté le 5 février 2026 une anecdote personnelle mettant en scène Johnny Hallyday lors d’une nuit cannoise : elle dit avoir été draguée par la star, alors « ivre mort », et affirme avoir décliné son invitation à monter dans la Rolls Royce blanche à cinq heures du matin. La séquence, rapportée en plateau autour de Laurent Ruquier, a été relayée sur les réseaux sociaux de l’émission et relance le débat sur la représentation des excès nocturnes des célébrités.

Au fil des décennies, la figure de Johnny Hallyday s’est trouvée au cœur d’un imaginaire collectif mêlant gloire artistique et débordements. Les souvenirs publics — entre fêtes, consommations d’alcool ou de drogues et situations limites — ont nourri une légende largement partagée. Aujourd’hui, ces récits sont parfois réinterprétés à l’aune des sensibilités actuelles, ce que souligne la médiatisation de l’anecdote racontée par Caroline Diament.

Invitée autour de la table de Laurent Ruquier, la chroniqueuse a décrit une scène survenue lorsqu’elle avait 22 ans, au festival de Cannes. Selon son témoignage, Johnny Hallyday l’aurait remarquée puis « commencé à la draguer » dans un état d’ébriété avancée. Elle raconte que, si elle l’avait voulu, elle aurait pu « me le faire », mais qu’elle a choisi de refuser l’invitation. « Je ne suis jamais rentrée coucher avec un homme ivre mort. Ou tu me choisis à jeun, ou tu ne me choisis pas ! », a-t-elle lancé en plateau.

Une anecdote reprise et commentée sur les réseaux sociaux

La mise en récit de cet épisode a suscité réactions et commentaires pour plusieurs raisons : d’une part parce qu’elle met en lumière une scène concrète impliquant une star emblématique, d’autre part parce que la forme très directe et humoristique du récit a provoqué l’hilarité en studio. Caroline Diament a raconté l’événement sans se présenter comme une victime, revendiquant au contraire le contrôle de la situation et l’humour dans sa version des faits.

Selon son récit, la proposition de Johnny de monter dans sa Rolls Royce blanche à l’aube s’est heurtée à un refus catégorique ; la chroniqueuse a expliqué avoir posé un « râteau » à l’idole des jeunes, déclenchant les rires des autres invités. La séquence, diffusée dans l’émission du 5 février 2026, a été reprise et partagée sur les comptes officiels des Grosses Têtes, générant une large diffusion en ligne.

Cette anecdote s’inscrit dans un ensemble de récits publics autour de la carrière et de la vie privée de Johnny Hallyday, évoquée dans les médias au fil des années pour ses consommations et ses excès, mentionnés dans des archives et témoignages. Le retentissement de la séquence tient à la combinaison du nom impliqué, du contexte (Cannes, festival, nuit) et du ton employé par la chroniqueuse, qui a décrit avec franchise son choix de ne pas céder à la sollicitation alors que l’artiste se trouvait en état d’ébriété.