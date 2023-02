Carnet rose: André Onana s’est mis la corde au cou (photo)

En couple avec Mélanie Kamayou, le gardien de but camerounais, André Onana, et sa compagne se sont dit « oui » au cours d’une cérémonie sobre, a annoncé la Pharmacienne dans un post sur les réseaux sociaux.

Il est désormais de notoriété publique que André Onana et Mélanie Kamayou ont uni leurs destinés par les liens sacrés du mariage. Madame Onana a eu la gentillesse de partager quelques clichés de cette cérémonie nuptiale très temporelle, lors de laquelle l’ancien gardien de but de l’Ajax Amsterdam a témoigné son amour à sa dulcinée en présence de leurs parents respectifs, malgré les difficultés récentes qu ‘il traverse au sein de son club.

La mariée, qui était resplendissante dans sa robe de mariée, a depuis saturé son compte Instagram de photos délicieuses qui témoignent de l’ampleur de la joie qui anime le couple à la suite de cette union sacrée. Cet événement s’est déroulé en toute discrétion, sans que les fans d’Onana ne s’en aperçoivent, ainsi qu’il a été souligné.

Il convient de rappeler que Mélanie Kamayou et André Onana partagent leur vie depuis de nombreuses années et qu’un adorable petit garçon de quatre ans est né de leur union. Le couple a tenu à partager ce moment privilégié avec sa communauté virtuelle, au cours de ce mois de l’amour, où les deux amoureux ont scellé leur union devant Dieu et les hommes.

Leur cérémonie de mariage a été sobre, loin des médias, mais les photos qui en ont résulté sont tout simplement magnifiques. Bien que la mariée ait décidé de ne pas afficher son époux, André Onana, sur les réseaux sociaux, nul n’ignore désormais que le cœur de la doctoresse Mélanie Kamayou bat pour lui. Les manifestations de bienveillance à l’égard des jeunes mariés pullulent sur la toile.

