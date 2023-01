Carnet noir: la légende italienne Gianluca Vialli est décédée

L’ancien buteur de la Sampdoria, de la Juventus et de Chelsea, Gianluca Vialli, est décédé ce vendredi à l’âge de 58 ans, annoncent les médias italiens.

Sale temps pour les anciennes gloires du football. Après le décès de Pelé, c’est une légende italienne qui a rendu l’âme ce vendredi comme annoncé par les médias italiens. En effet, âgé de 58 ans, Gianluca Vialli, qui a porté le maillot de la Juventus notamment, est décédé des suites d’un cancer. Il avait récemment quitté l’encadrement de l’équipe nationale italienne pour lutter contre sa maladie qu’il traînait depuis quelques années.

Natif de Cremonese, où il a été formé et où il a disputé ses premières saisons, Gianluca Vialli, a marqué de son empreinte le football italien entre les années 1980 et 1990. Il a notamment remporté trois Coupes d’Italie (1985, 1988 et 1989) avec la Sampdoria, mais aussi la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1990, inscrivant un doublé en finale. Lors de la saison 1990-1991, il ira aussi chercher le seul titre de championne d’Italie de la Samp’ au terme d’une saison où il aura inscrit 19 buts.

Après ses exploits avec la Sampdoria, Gianluca Vialli décidait de quitter le club en légende pour rejoindre la Juventus. Resté quatre saisons avec la Vecchia Signora, il continuera d’affoler les compteurs et remportera 1 Scudetto (1995) et une Coupe de l’UEFA (1993). Avec la Vieille Dame, le buteur a également remporté la Ligue des Champions 1995-1996 contre l’Ajax Amsterdam (1-1/4-2 aux tirs au but). Avec la Squadra Azzurra, qu’il quittera en 1992, il aura eu moins d’impact avec 16 buts en 59 matches.