Carnet noir: décès de la légende du foot français, Just Fontaine

Ancienne gloire française et recordman des buts (13) dans un Mondial, Just Fontaine est décédé ce mercredi à l’âge de 89 ans, a annoncé Europe 1.

Le monde du football est en deuil. La légende française Just Fontaine n’est plus. L’ancien joueur et entraîneur s’est éteint ce mercredi à l’âge de 89 ans. La triste nouvelle a été annoncée par le journaliste d’Europe 1, Jacques Vendroux.

International français à 21 reprises, Fontaine avait été l’un des héros du Mondial-58 en Suède où les Bleus avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire, battus ensuite par le Brésil de Pelé. Il s’était illustré en marquant notamment 13 buts.

Une carrière longue manche

Grand avant centre dans les années 50, le Marocain d’origine a débuté sa carrière à l’US Marocaine de Casablanca, avant de débarquer en France, à l’OGC Nice. Avec les Aiglons, il a notamment remporté la Coupe de France (1954) et le championnat (1956).

Débarqué à Reims l’année suivante pour occuper le poste laissé par une autre légende, Raymond Kopa, Fontaine aura écrit l’une des plus belles pages de cette équipe remoise, avec 34 réalisations sur l’exercice 1957/1958. Au total, il aura inscrit 164 buts en 200 matchs de championnat, et 30 buts en 21 rencontres avec l’Equipe de France.

Reconverti en entraîneur à la fin de sa carrière en 1962, Just Fontaine a dirigé l’équipe France en 1967 avant de prendre la direction du PSG en 1967 où il a servi pendant trois ans. Il a aussi été sélectionneur marocain entre 1979 et 1981.