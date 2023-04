« Carmen Sama m’a soigné de l’éjaculation précoce », ce témoignage qui affole la toile

La veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, a été récemment au centre d’un témoignage surprenant d’un internaute. Un internaute a révélé sur les réseaux sociaux comment une photo de Carmen Sama l’a aidé à surmonter un mal qui le mettait en difficulté dans ses relations amoureuses.

Ce n’est plus un secret pour personne. Carmen Sama a décidé d’adopter un autre style de vie depuis le décès tragique de son mari Dj Arafat. Régulièrement, elle suscite l’émoi de par ses publications audacieuses, qui mettent en avant son énorme postérieur sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi, c’est un témoignage inouï qui a fait irruption sur la toile à propos d’une photo dénudée de la mère de Rafna. En effet, un internaute a expliqué comment une photo de Carmen Sama lui avait permis de surmonter un mal qui perturbait ses relations amoureuses. Selon lui, il souffrait d’éjaculation précoce, un trouble qui peut entraîner des difficultés dans la vie sexuelle d’un homme. Il a raconté que malgré ses consultations chez les médecins et les guérisseurs, il n’a jamais trouvé de solution durable à son problème.

C’est alors qu’un jour, Pascal est tombé sur une photo de Carmen Sama sur les réseaux sociaux. Cette photo l’a bouleversé et lui a permis de retrouver une confiance en lui qu’il avait perdue. Selon ses propres mots, il a été « secoué » et « fait sentir homme » par cette photo. Depuis lors, il affirme ne plus souffrir d’éjaculation précoce.

« J’ai fait le tour des hôpitaux, mais rien. J’ai été chez les guérisseurs, mais rien. J’ai même été à IVOIRE TV avoir le contact d’un médecin qui était passé lors d’une émission sur leurs antennes, mais rien. J’étais sans espoir. C’est ainsi qu’un jour, dans mes balades sur Facebook, je découvre cette photo de la mère de la Chine. Cette photo m’a secoué, m’a fait sentir homme. Et depuis ce jour, je n’ai plus de problème d’éjacul*tion précoce. Vraiment Carmen Sama merci de m’avoir soigné. Merci pour tout. Dieu te garde longtemps en vie« , a-t-il écrit dans une publication relayée par la page l’influenceur 229.

Très vite, ce drôle de témoignage a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Pendant que certains prenaient au sérieux cette histoire, d’autres par contre, ont exprimé leur scepticisme ou leur surprise, face à ce témoignage qui a l’air d’une farce.