Carlo Ancelotti va prendre les rênes de la sélection du Brésil

Selon les informations de ESPN Brasil, Carlo Ancelotti aurait donné son accord à la Fédération brésilienne pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleçao.

A la recherche d’un sélectionneur, après le départ de Tite suite à l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le Brésil a jeté son dévolu sur Carlo Ancelotti. Si le technicien italien a dans un premier temps rejeté l’offre, il aurait reconsidéré sa décision.

En effet, fragilisé au Real Madrid par les derniers mauvais résultats du club, l’ancien coach du PSG, du Milan AC ou encore d’Everton, aurait donné son accord à la Fédération brésilienne pour devenir le nouveau sélectionneur de la Seleçao, selon les informations de ESPN Brasil.

D’après la même source, Carlo Ancelotti signerait un contrat à partir de juillet 2023 pour aller jusqu’à août 2026, soit lors de la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et au Canada.

Aucune officialisation ne serait prévue dans l’immédiat, le temps pour le Mister de régler les conditions de son départ du Real Madrid (son contrat court jusqu’en juin 2024). ESPN précise que les internationaux brésiliens de la Casa Blanca, notamment Vinicius Junior, Rodrygo et Éder Militão, seraient déjà au courant du choix de leur coach.

Qui va remplacer Ancelotti sur le banc du Real Madrid?

En cas d’officialisation, ce sera pour Carlo Ancelotti sa première expérience en tant que sélectionneur. Il a simplement été adjoint avec l’Italie de 1992 à 1995. Le départ annoncé de l’italien, lance le débat de son successeur sur le banc du Real Madrid.

Pour la presse espagnole, trois noms sont en tête, sur la short list de la direction Merengue. On y retrouve l’ancien de la maison, Zinedine Zidane, pour un troisième passage dans ce rôle. Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino, tous deux libres depuis leurs départs respectifs de Chelsea et du PSG, sont également pistés. Affaire à suivre…