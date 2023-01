Carlo Ancelotti: « Tout le monde donne le Real Madrid pour mort, mais… »

En conférence de presse ce mercredi, à la veille du choc contre Villarreal en Coupe du Roi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti assure que son équipe retrouvera son meilleur niveau, malgré sa mauvaise passe actuelle.

Le Real Madrid traverse une mauvaise période depuis la reprise de la compétition, après la Coupe du monde 2022. Les Merengues ont été battus lors de leur dernier match en Liga, par Villarreal (2-1), avant de s’incliner dimanche dernier contre le FC Barcelone (3-1) en finale de la Supercoupe d’Espagne. La sérénité n’est donc pas dans le camp Madrilène, avant de retrouver le Sous-marin jaune ce jeudi en Coupe du Roi.

Face à la presse à la veille de ce duel, l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti assure que son équipe va sortir la tête de l’eau. « C’est une opportunité. C’est un moment compliqué. C’est un match difficile, mais nous le voyons comme une opportunité de nous sortir de cette situation.« , a d’abord lâché le technicien italien, relayé par Real France, avant de revenir sur les difficultés actuelles de son équipe.

« Il est difficile d’avoir un haut niveau de forme physique. Mais les blessures nous ont affectés. Tchouaméni, Alaba, Lucas… Ce n’était pas prévisible. C’est normal de ne pas être au top en ce moment. Le mois de janvier est compliqué. Nous devons endurer ces matchs. Tout le monde donne le Real Madrid pour mort, mais nous pensons à rebondir. La saison est très longue. Nous devons endurer cette période. Nous allons jouer contre des équipes fortes qui sont dans une bonne dynamique. Nous ne baisserons pas les bras. On s’en sortira. Quand, je ne sais pas. Nous espérons que ce sera demain. Nous nous battrons jusqu’au bout« , a-t-il expliqué.

Carlo Ancelotti a également évoqué quel était son rôle pour sortir le Real Madrid de cette mini-crise: « Le rôle, dans les moments compliqués… n’est pas si compliqué. Il faut bien évaluer, être le plus objectif possible et faire en sorte que tout soit aussi simple que possible. Le plus facile dans le football, c’est de bien défendre. » Les Merengues n’ont donc plus le droit à l’erreur et doivent se défaire de Villarreal demain, pour ne pas s’enfoncer dans la crise.