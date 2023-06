Carlo Ancelotti réagit au décès de Silvio Berlusconi

-Publicité-

Dans un message posté sur son compte Twitter, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a rendu hommage à Silvio Berlusconi, décédé ce lundi.

Le monde politique italien, mais aussi du football, est en deuil. Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans. Ancien Premier ministre italien, figure de la droite, ancien député et homme d’affaires dans le bâtiment, puis la télévision, Berlusconi était également très connu dans le monde du ballon rond. Il a notamment dirigé le Milan AC pendant des années, club qu’il avait d’ailleurs sauvé de la faillite en 1986. Et au cours de son aventure milanaise, Berlusconi a connu de très grands entraîneurs, notamment Carlo Ancelotti qui a dirigé le club de 2001 à 2009.

Après avoir appris le décès de son ancien président, l’actuel entraîneur du Real Madrid a pondu un message sur Twitter pour rendre un hommage à l’homme disparu. « La tristesse d’aujourd’hui n’efface pas les moments heureux passés ensemble. Il reste une reconnaissance infinie au président, mais surtout à un homme ironique, loyal, intelligent, sincère, fondamental dans mon aventure de footballeur d’abord, puis d’entraîneur. Merci Président », a-t-il posté.

29 titres dont 5 Ligues des champions avec le Milan AC

Silvio Berlusconi est une véritable légende du Milan, et il faut dire que sous sa direction, le club a connu un succès monstre. Pendant ses 31 ans de présidence (1986-2017), Milan a décroché 29 titres dont cinq Ligue des champions et huit championnats d’Italie (Serie A). Il a aussi accumulé une Coupe d’Italie, sept Super Coupes d’Italie, deux Coupes Intercontinentales, cinq Supercoupes de l’UEFA et une Coupe du Monde des clubs.

