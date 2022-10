Carlo Ancelotti: « Mon avenir ? Le Real, le Real et encore le Real »

Dans une interview accordée à Rai Sport, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué plusieurs sujets, dont son avenir. Et le technicien italien ne se voit pas ailleurs que chez les Merengue.

Le Real Madrid a bouclé une dernière saison exceptionnelle, avec notamment les titres en Ligue des champions et en Liga décrochés. L’équipe démarre également le nouvel exercice sur les mêmes bases, avec 9 victoires en 10 matchs toutes compétitions confondues. Et si les joueurs se montrent à la hauteur, avec un Karim Benzema transcendé, les résultats de l’équipe sont également dus à la gestion exceptionnelle de Carlo Ancelotti. Le coach italien dirige d’une main de maître son effectif.

Et pour Rai Sport, le technicien italien s’est confié sur son avenir, qu’il ne voit qu’au Real. « Qu’est-ce que je vois pour mon avenir ? Pour cette année et la suivante, le Real Madrid. Puis le Real Madrid, et encore le Real Madrid. Après cela, nous verrons« , a-t-il déclaré. Il s’est également prononcé sur l’après Mondial 2022 (20 novembre au 18 décembre), qui s’annonce compliqué à gérer pour les clubs. « Personne ne sait ce qui peut se passer après un grand événement comme ça, c’est quelque chose d’inhabituel. Nous devrons gérer le mois de janvier de la meilleure façon possible, il est impossible de penser qu’un joueur qui atteint la finale puisse être prêt immédiatement.«

Carlo Ancelotti et le Real Madrid retrouvent la Ligue des champions ce mercredi, à l’occasion de la troisième journée, contre le Chakhtior Donetsk au Santiago Bernabeu. Tenu en échec en Liga par Osasuna ce dimanche (1-1), les coéquipiers de Karim Benzema auront à cœur de se relancer.