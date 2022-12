Carlo Ancelotti: « Messi n’est pas le meilleur joueur du monde »

En conférence de presse ce jeudi, avant le déplacement à Valladolid en Liga, Carlo Ancelotti a réagi au débat sur le GOAT qui enflamme la communauté sportive. Et l’entraîneur du Real Madrid a tranché le sujet…à sa manière.

Qui est le meilleur footballeur de tous les temps? La réponse à cette question continue de diviser les amoureux du cuir rond tant les avis divergent. Si ces 20 dernières années, tous s’accordent sur le fait que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sortent du commun des joueurs, difficile de faire l’unanimité sur le meilleur d’entre eux.

Mais avec le sacre du septuple Ballon d’Or en Coupe du monde 2022, vainqueur de la compétition avec l’Argentine, plusieurs observateurs du cuir rond s’accordent à dire que le débat est clôt et que le capitaine de l’Albiceleste est désormais le GOAT. L’unanimité ne règne cependant pas, avec une autre partie qui estime que le débat ne peut pas se résumer au simple trophée d’une Coupe du monde.

En conférence de presse ce jeudi, à la veille du match contre Valladolid en Liga, l’entraîneur du Real Madrid a également donné son avis sur le sujet. Et le technicien italien a répondu cash. « Dire qu’il est le meilleur joueur du monde ne sortira jamais de ma bouche » , a répondu Carlo Ancelotti avant de rappeler qu’il a sous ses ordres « l’actuel Ballon d’or » et a souhaité apporté de la nuance à ce débat : « J’ai vu jouer Cruijff et Maradona, chaque époque a connu des joueurs exceptionnels et en connaitra encore. »

Le coach madrilène a par ailleurs évoqué le cas justement de son capitaine, qui a pris sa retraite internationale après son imbroglio avec la France lors du Mondial au Qatar. « Il ne pouvait pas jouer la compétition donc il est revenu. Nous avons un joueur toujours aussi motivé et qui comprend que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite », a-t-il conclu.