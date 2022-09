Carlo Ancelotti: « Le Celtic… aime jouer l’attaque »

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du Real Madrid s’est montré prudent avant d’affronter le Celtic à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions.

Environ quatre mois après son 14è sacre en Ligue des Champions contre Liverpool (1-0) au stade de France, le Real Madrid remet déjà son titre en jeu, avec la phase de groupe de l’édition 2022-2023 de la C1 qui débute ce mardi. Tombés dans le groupe F , après le tirage au sort, les Merengues vont se déplacer sur la pelouse du Celtic Glasgow mardi, pour leur premier match dans la compétition.

En conférence de presse à la veille de ce duel, le coach des Merengues, Carlo Ancelotti s’attend à ce que les locaux jouent l’attaque et à préparer son équipe à défendre: « Le Celtic ne va pas changer son style et son attitude sur le terrain. Ils aiment jouer l’attaque. Nous ne sommes pas inquiets à l’idée de défendre, parce que nous le faisons bien. L’une des clés de la saison passée a été de bien défendre. Nous devons bien défendre et bien attaquer. C’est ce qu’on va faire demain”.

Interrogé ensuite sur le niveau du groupe F, où le Real Madrid est largement favori pour terminer à la première place, Carlo Ancelotti a assuré que la poule est équilibrée. “Nous devons respecter le Celtic comme Leipzig et le Shakhtar. Il y a des surprises durant la phase de groupe, surtout durant la première partie. On doit se rappeler de la saison dernière avec le match contre le Sheriff à la maison. Il faut respecter le groupe et je crois que ce sera très équilibré« , a déclaré le technicien italien.

Pour rappel, la saison dernière, le Real Madrid avait été battu par le Sheriff Tiraspol (1-2) au Santiago Bernabeu lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la C1. Visiblement, Carlo Ancelotti et ses hommes ont retenu la leçon.