Carlo Ancelotti: « ce titre va donner une impulsion » au Real Madrid

En conférence de presse ce samedi soir, après la victoire en finale de la Coupe du monde des Clubs contre Al Hilal (5-3), Carlo Ancelotti a confié que ce titre va donner une nouvelle dynamique au Real Madrid.

Le Real Madrid sur le toit du monde. Les Merengue ont en effet remporté ce samedi , la finale de la Coupe du monde des clubs contre Al Hilal (5-3). Dans un match prolifique, où les Saoudiens ont refusé de rendre les armes, Vinicius Jr (13è, 69è), Karim Benzema (54è) et Federico Valverde (18è, 58è) ont donné la victoire au Champion d’Europe en titre. Un trophée qui va faire du bien aux Madrilènes pour la suite de la saison, selon Carlo Ancelotti

« On est en train de s’améliorer et ce titre va nous donner une impulsion pour nous battre sur tous les autres tableaux, ce que l’on va faire. Beaucoup de joueurs reviennent comme Benzema et Militao, et tout le monde progresse même s’il nous manque encore quelques joueurs« , a d’abord déclaré le technicien italien en conférence presse d’après-match, relayé par Real France, avant d’ajouter: « On a montré que nous étions en progrès. Il y a de l’enthousiasme et l’envie de se battre pour les compétitions qu’il nous reste à disputer. Nous sommes en bonne position pour la deuxième partie de saison.«

En difficulté en championnat, avec huit points de retard sur le leader, le FC Barcelone, le Real Madrid devra se servir de cette nouvelle “impulsion” pour tenter de rattraper son retard. Battu le weekend dernier (1-0) par Majorque, les coéquipiers de Karim Benzema vont retrouver la Liga le 15 février prochain lors de la réception de Elche.