Carlo Ancelotti : « Ça n’a pas été le meilleur match » de Karim Benzema

En conférence de presse ce dimanche, après le nul du Real Madrid contre Osasuna (1-1) en Liga, Carlo Ancelotti a évoqué la prestation très médiocre de Karim Benzema, qui effectuait son retour de blessure.

Absent depuis le 6 septembre dernier, après sa blessure contre le Celtic lors de la première journée de la Ligue des champions, Karim Benzema effectuait son retour sur les pelouses ce dimanche, à l’occasion de la septième journée de Liga. Et le français est complètement passé à côté de son match. Très peu impliqué dans les phases de jeu de son équipe, le Nueve a même loupé un penalty décisif, qui a contraint les Merengues au partage des points.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a évoqué la prestation de son capitaine: « Ça n’a pas été son meilleur match, c’est normal. Mais il n’a eu aucun problème à jouer 90 minutes. Cela fait presque un mois qu’il n’avait pas joué et il devait retrouver sa meilleure forme en jouant. Il a joué son rôle, il a eu l’occasion de tirer un penalty grâce à un très bon mouvement, mais il a manqué. L’année dernière, il en a manqué deux contre Osasuna. C’est un accident, ça peut arriver.«

La presse madrilène inquiète pour Benzema

Une analyse rassurante du coach italien sur Benzema. Mais du côté de la presse madrilène, on est moins confiant quant à la forme du joueur. « Les deux premiers mois de Benzema sont assez discrets. Il a démarré loin de son meilleur état de forme, et on ne sait pas pourquoi. Ses statistiques sont loin d’être mauvaises, mais cette sensation de domination et de contrôle du match ont disparu », fait remarquer Marca. « On a vu qu’il n’était pas à 100% », explique de son côté AS.

Un début de saison poussif donc pour Karim Benzema, qui a seulement inscrit 3 buts en Liga cette saison. Mais connaissant le joueur et son immense talent, nul doute qu’il retrouvera très bientôt son meilleur niveau. D’ailleurs, il sera de retour sur les pelouses avec le Real Madrid ce mercredi, à l’occasion de la troisième journée de la Coupe aux grandes oreilles. Le champion d’Europe en titre reçoit le Shakhtar Donetsk.