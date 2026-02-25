Cardi B met fin à sa relation avec son nouveau petit ami pour manque de confiance

Cardi B et Stefon Diggs auraient mis un terme à leur relation, d’après des sources proches du dossier qui évoquent un problème de confiance récurrent.

Cardi B et Stefon Diggs auraient mis un terme à leur relation, d’après des sources proches du dossier qui évoquent un problème de confiance récurrent.

Des personnes citées par Us Magazine indiquent que le joueur, lauréat d’un Grammy Award, aurait rompu quelques jours avant le Super Bowl, épisode durant lequel Diggs et les New England Patriots ont été battus. Selon ces sources, les tensions remontaient à plusieurs mois.

Une source proche du couple a déclaré que Diggs avait à plusieurs reprises manqué de loyauté, et des amis de la chanteuse l’auraient encouragée à mettre fin à cette histoire. Toujours d’après ces proches, Cardi serait désormais célibataire et se sentirait libérée.

Le week‑end du Super Bowl pointé comme moment clé

Les conjectures se sont renforcées lorsqu’ils ont cessé de se suivre sur Instagram durant le week‑end du Super Bowl. Une réception d’après‑match que Cardi B préparait — incluant des vols privés, des suites et une after‑party — aurait été annulée à la dernière minute.

Des observateurs ont noté un changement dans son comportement public. Après avoir célébré la victoire des Patriots au championnat AFC en janvier, elle paraissait distante le jour de la finale. Interrogée par un journaliste d’ESPN pour un message à l’attention de Diggs, elle a répondu « Bonne chance » avant de partir rapidement.

En coulisses, des sources indiquent que Diggs a tenté d’apaiser la situation par des cadeaux de marques et une montre Rolex évaluée à 26 000 $. Ces gestes n’auraient pas modifié la position de Cardi, qui, selon ses proches, s’est refermée et se considère célibataire.

Leur relation avait été rendue publique à la fin de 2024, quelques mois après que Cardi B a demandé le divorce d’Offset, père de ses trois enfants : Kulture, Wave et Blossom. En septembre 2025, elle a annoncé attendre un enfant avec Diggs ; un petit garçon est né en novembre.

Deux jours après la naissance de ce garçon, des rumeurs ont circulé indiquant que Diggs aurait eu une autre enfant, une fille prénommée Charliee, avec le mannequin Aileen Lopera, suite à un test de paternité, information qui a compliqué la relation.

Diggs fait par ailleurs face à des procédures judiciaires : il a plaidé non coupable aux accusations d’étranglement (crime) et de voies de fait (délit) liées à un incident allégué impliquant un ancien chef cuisinier personnel. L’affaire est en cours et, selon des sources, cette exposition médiatique a ajouté des tensions.

Actuellement, Cardi se concentrerait sur sa carrière et son rôle de mère, en donnant la priorité à sa prochaine tournée et à de nouveaux projets musicaux, afin d’éviter les distractions. Selon certaines sources, Diggs est autorisé à voir leur fils, mais Cardi ne souhaiterait apparemment pas être présente lors de ces visites.