Cardi B annonce sa rupture avec Stefon Diggs, trois mois après la naissance de leur enfant

La rappeuse américaine Cardi B a confirmé sa séparation avec le joueur de NFL, Stefon Diggs, en marge d’un échange virulent avec sa rivale BIA.

La relation entre Cardi B et Stefon Diggs appartient désormais au passé. L’artiste new-yorkaise a officialisé leur rupture ce week-end, en réponse à une publication de BIA sur les réseaux sociaux. Cette dernière, au cœur des spéculations entourant le couple, avait ironisé sur le receveur de NFL : « Pouvez-vous me citer quelqu’un qui a plus de contres que de yards gagnés à la réception ? Moi, oui ! Et je le sais. Vous savez quoi ? »

En pleine tournée « Little Miss Drama Tour », Cardi B a choisi la scène d’un concert à Los Angeles pour répondre frontalement. Visiblement agacée, elle a confirmé la séparation et mis en garde contre toute attaque publique : « Écoute-moi bien. Ce n’est pas parce que je ne couche pas avec le père de mon enfant que tu as le droit de parler de lui. Espèce de salope, ça, c’est pour toi. »

Selon plusieurs médias américains, la rupture serait intervenue après des accusations d’infidélité visant le joueur. Le média Daily Post indique par ailleurs que cette séparation intervient seulement trois mois après la naissance de leur enfant, alors que la chanteuse est toujours engagée dans une procédure de divorce avec son ex-mari, Offset. Une nouvelle séquence agitée dans la vie personnelle de Cardi B, qui continue néanmoins de remplir les salles à travers les États-Unis.