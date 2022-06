Candidat à l’adhésion de l’UE, l’Ukraine bientôt fixée sur son sort

L’Union Européenne va trancher ce jeudi 23 juin 2022, sur la candidature de l’Ukraine à l’adhésion du bloc européen.

Le destin de l’Ukraine se joue à Bruxelles où les Vingt-Sept se penchent ce jeudi sur sa candidature d’adhésion à l’Union européenne, un jalon hautement symbolique près de quatre mois après son invasion par l’armée russe.

Pour le président du Conseil européen Charles Michel, ce sommet organisé à Bruxelles va être « un moment historique » pour l’Union européenne avec la décision d’accorder le statut de candidat à l’adhésion à l’Ukraine et à la Moldavie« .

« Ce conseil européen est un moment historique sur le plan géopolitique. Un choix doit être fait aujourd’hui qui va engager le futur de l’Union européenne, notre stabilité, notre sécurité, notre prospérité », a-t-il déclaré à son arrivée au sommet.

Le G7 et l’OTAN en sommet

Le sommet européen doit être suivi d’un autre du G7 et d’un troisième de l’Otan, auxquels participera Joe Biden. La question de l’aide financière à Kiev devrait être au cœur des discussions de ces trois rencontres. Volodymyr Zelensky interviendra, virtuellement, à chaque rendez-vous.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à mettre sur pied « un plan Marshall » pour la reconstruction de l’Ukraine, avec un budget de plusieurs milliards d’euros.

Pendant ce temps, les forces russes continuent de resserrer leur étau dans le Donbass sur les villes jumelles de Lyssytchansk et Severodonetsk. La poche de résistance ukrainienne autour de ces deux villes industrielles stratégiques est de plus en plus étroitement cernée par les Russes, dans cette région de Lougansk détruite par les combats d’artillerie.