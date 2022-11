Canal+ Bénin: baisse du prix du décodeur HD, la coupe du monde sera retransmise sur l’ORTB

Comme Chaque fin d’année, en plus de ses nombreux cadeaux de fête dont les plus belles affiches de la coupe du monde 2022 et des programmations exceptionnelles toutes catégorises confondues, le groupe Canal+ a revu considérablement à la baisse le prix du décodeur HD. L’annonce a été faite ce mardi 15 novembre 2022 lors d’une conférence de presse animée par l’équipe de la Direction générale de Canal+ Bénin.

Les chaînes Canal+ Sport ne disposent pas des droits de retransmission des matchs de la coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Mais les abonnés aux offres Canal+ profiteront pleinement de la compétition.

L’ORTB à l’honneur sur Canal+

C’est la bonne nouvelle annoncée par la directrice Générale de Canal + Bénin ce mardi. Selon Yacine Alao, l’office de radio diffusion et télévision du Bénin (ORTB) va diffuser dès dimanche 20 novembre, les 28 plus belles affiches de la coupe du monde Qatar 2022.

Il s’agit entre autres des matchs des équipes africaines notamment du Cameroun, Sénégal et Ghana, 41/8emes de finale, 2 quarts, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale en direct et en grande définition Canal 270 des bouquets Canal+ à partir de la formule Access.

Les 64 matchs de la coupe du monde disponibles sur Canal+

Mieux, tous les 64 matchs de la compétition seront diffusés en direct, et en langues anglaise sur les chaînes Supersport WorldCup Central HD (canal 435) et Supersport Worldcup Select 2A (Canal 434) disponible avec avec la chaîne Supersport Worldcup Fanzone au sein de l’English Pack DSTV des offres Canal+.

Yacine Alao a également évoqué le 30è anniversaire du groupe Canal+. « 30 ans qu’on est ensemble et ça se fête avec une programmation exceptionnelle sur les deux prochains mois. Vous allez pouvoir retrouver nos dernières créations originales, « le futur est à nous », Le « Bachelor » qui défraie la chronique » (qui fera chavirer le cœur du bachelor ivoirien) , les coups de la vie sur A+, et des films d’actions comme Spider man, Batman » suivis d’une comédie romantique pour les fans de Dadju, Iman.

15 jours offerts pour tout réabonnement

L’autre nouveauté est le cadeau offert aux abonnés fidèles. « Pour tout réabonnement, vous pouvez bénéficier de 15 jours à la formule Tout Canal. Si vous êtes un abonné évasion, notamment la formule de 10 000 F et que vous vous réabonnez entre le 10 et le 30 novembre inclus, vous avez la possibilité de bénéficier de 15 jours à la formule tout canal (la formule de 40.000F CFA) », a expliqué Boris Agbéley, Head of Customer Value Management (directeur de réabonnement Ndlr).

A noter que du 10 au 30 novembre 2022, Canal + offre le décodeur au prix promotionnel de 5000F CFA à partir de la formule ACCESS.