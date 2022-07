Canada – Festival international Nuits d’Afrique : Yemi Alade recalée, les raisons …

Selon les informations de ces dernières heures, Yemi Alade, la diva nigériane de la musique, ne fera pas le déplacement du Canada, dans le cadre de la clôture de la 36ème édition du Festival international Nuits d’Afrique, qui se déroule, du 12 au 24 juillet 2022. Et, pour cause, le visa a été refusé à la chanteuse et à son équipe.

Depuis le mardi 12 juillet 2022, le Canada vibre au son du Festival international Nuits d’Afrique, un prestigieux événement culturel, qui fait la part belle aux artistes du continent africain. Alors que la fête musicale battait son plein et que les cérémonies vont connaître leur épilogue dans quelques heures, demain, dimanche 24 juillet, une très mauvaise nouvelle vient de tomber.

Refus de visa pour tentative alléguée d’émigration

En effet, alors qu’elle était programmée pour assurer la clôture de l’événement, la célèbre chanteuse nigériane, Yemi Alade, s’est vue refuser le visa, selon les confidences de la directrice et cofondatrice du festival, Suzanne Rousseau, remontées par les médias. Selon Rousseau, même, les tractations du bureau de la députée libérale fédérale d’Outremont, Rachel Bendayan, n’auront pas permis de décanter la situation.

Officiellement, à en croire la raison évoquée pour justifier ce refus de visa, la chanteuse de « Johnny » serait soupçonnée de tentative d’émigration vers le sol canadien.

Sur le site officiel du festival, en gros titre, les responsables de l’événement ont mentionné le « changement de programme », suite à la mésaventure de Yemi Alade. « Pour des raisons hors de notre contrôle, ce n’est pas Yemi Alade, qui fera la clôture du festival, mais bien Sampa The Great, une autre étoile, tout aussi brillante, de la jeunesse africaine, qui secoue la planète avec ses musiques et ses rythmes aux influences multiples. SAMPA THE GREAT sera sur la SCÈNE TD – RADIO-CANADA, au Parterre du Quartier des spectacles, ce dimanche 24 juillet, à 21h30. », peut-on lire sur le site.

D’après la programmation de la 36ème édition du Festival international Nuits d’Afrique, 150 concerts et activités, en salle et en plein-air, sont à l’affiche.

Faut-il le rappeler, ces nouvelles mesures du service de l’immigration canadien avaient, déjà, porté un coup dur au Festival international de jazz de Montréal, qui a dû, dans la foulée, retoucher son programme.