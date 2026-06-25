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Canada 6-0 Qatar: Assim Madibo suspendu cinq matches après sa faute sur Ismaël Koné

La FIFA a infligé une suspension de cinq rencontres au milieu de terrain qatari Assim Madibo après son tacle ayant gravement blessé le Canadien Ismaël Koné lors de la Coupe du monde 2026. Victime d’une fracture du tibia et du péroné, le joueur de US Sassuolo Calcio a dû subir une intervention chirurgicale à Vancouver.

Romaric Déguénon
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Football
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Canada 6-0 Qatar: Assim Madibo suspendu cinq matches après sa faute sur Ismaël Koné
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Le milieu de terrain qatari Assim Madibo a été suspendu pour cinq matches à la suite de son tacle sur le Canadien Ismaël Koné lors de la Coupe du monde 2026. Cette intervention a entraîné une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche du joueur canadien. Madibo avait été expulsé lors de la lourde défaite du Qatar (6-0) jeudi dernier.

La commission de discipline de la FIFA a estimé que le geste constituait une faute grave et a prononcé une suspension de cinq rencontres. Le joueur qatari conserve toutefois la possibilité de faire appel de cette sanction. Âgé de 24 ans, Koné, qui évolue à US Sassuolo Calcio, a été opéré à Vancouver dans les heures qui ont suivi la rencontre. Depuis cet incident, Madibo s’est rendu au chevet du milieu canadien à l’hôpital afin de lui témoigner son soutien.



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