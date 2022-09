Canada: 10 morts dans des attaques au couteau, une chasse à l’homme lancée

Une dizaine de personnes ont été tuées lors d’attaques à l’arme blanche dans deux localités canadiennes isolées. Une quinzaine de blessés sont également à dénombrer.

Il s’agit de l’une des agressions les plus meurtrières de l’histoire du pays. Au moins dix personnes ont été tuées et une quinzaine blessées lors d’attaques à l’arme blanche dimanche, dans deux localités isolées du Canada dont une à forte population indigène, a indiqué la police qui a lancé une chasse à l’homme pour retrouver deux suspects. Répondant à des appels d’urgence, la police a retrouvé dix corps dans la communauté indigène de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Weldon, dans la Saskatchewan (province de l’ouest), a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore, lors d’une conférence de presse.

« Plusieurs autres victimes ont été blessées, dont 15 ont pour l’instant été transportées dans différents hôpitaux », a-t-elle ajouté, précisant que la police recherchait « deux suspects » et enquêtait sur « les nombreuses scènes de crimes ».

Les suspects ont été identifiés, deux hommes appelés Damien Sanderson et Myles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, aux cheveux noirs et yeux marrons. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a-t-elle précisé. Les forces de police ont été déployées « à leur maximum » pour les capturer.

« Les attaques survenues aujourd’hui dans la Saskatchewan sont horribles et bouleversantes. Je pense aux personnes qui ont perdu un être cher et à celles qui ont été blessées », a écrit le Premier ministre Justin Trudeau sur Twitter.

Le Premier ministre de cette province, Scott Moe, a de son côté dit « n’avoir aucun mot pour décrire de manière adéquate la douleur et la perte causés par cette violence insensée ».

I want to offer my deepest condolences on behalf of the government and people of Saskatchewan to all of the family and friends of the victims of today’s horrific attacks.