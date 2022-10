CAN U23 (Q): exclu de la sélection béninoise, Charbel Gomez sort du silence

Au micro de Sènankpon Pérez Lekotan, Charbel Gomez a réagi à son exclusion du groupe pour la double confrontation face au Soudan en éliminatoire de la CAN U23. Et le joueur a confié n’étant pas au courant qu’il devrait rejoindre directement le rassemblement.

La nouvelle est tombée ce mardi matin. Charbel Gomez ne sera pas avec les Ecureuils espoirs pour la double confrontation face au Soudan, dans le cadre des éliminatoires de la CAN U23. L’attaquant béninois a été banni du rassemblement pour son acte peu responsable. Arrivée à Cotonou dans la nuit du lundi, l’avant-centre d’Amiens s’est volatilisé dans la nature, laissant à quai l’intendant de la Fédération béninoise de football (FBF) venu le chercher. Un comportement anti-professionnel qui a déclenché le courroux du staff technique qui a rayé son nom de la liste.

Une sentence qui n’a pas tardé à faire réagir l’ancien meneur de jeu d’ESAE. En effet, interrogé par le journaliste Sènankpon Pérez Lekotan, l’ex-buteur d’Espoir de Savalou a donné sa version des faits. « Je n’avais aucun programme lié au regroupement de l’équipe national olympique. Je n’avais pas été informé que j’allais être conduit directement à l’Hôtel », a expliqué le joueur de 21 ans.

« J’avais des colis pour ma famille et avant mon arrivée, j’avais déjà contacté un proche pour venir me chercher. J’ai informé Monsieur Alphonse Hennou (Envoyé de la Fbf) que je rejoindrai le groupe après avoir salué la famille. La preuve, je lui ai remis ma valise, mon passeport et mon sac à dos. J’ai même payé le Taxi qui est envoyé me chercher. J’ai rejoint l’Hôtel avant 1h du matin. Je vous appelle de l’Hôtel« , a-t-il ajouté.

Les excuses publiques de Charbel Gomez

Un peu plus tard dans la matinée, l’attaquant amiénois a pondu un nouveau message pour cette fois-ci présenter ses excuses à son coach, l’encadrement technique et au peuple béninois.

« Aux peuples béninois, au coach, au staff technique… J’aimerais m’excuser pour ce qui s’est produit. J’avais pas l’intention de refuser de rejoindre le groupe. Je me suis dit, comme en équipe nationale A, quand on rentre, on va chez soi, on salue la famille et on se rejoint à l’hôtel à midi. Je me suis dit que c’est pareil vu que je n’avais pas le programme et tout. Donc, je voudrais vraiment m’excuser auprès du peuple béninois, chez le coach et son encadrement technique« , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Megasportsmedia.

Suffisant pour faire revenir le staff technique de l’équipe espoir sur sa décision? Réponse cet après-midi (15h30) au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo où les locaux affrontent les Congolais d’AS Vita Club en amical, dans le cadre des préparatifs de cette campagne continentale.