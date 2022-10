CAN U23: les Léopards de la RD Congo ont échappé de justesse à un crash d’avion

Censés partir pour disputer la phase retour du match face aux Algériens, les joueurs de la RDC, ont évité de justesse un crash d’avion. Selon plusieurs informations, le pilote aurait perdu le contrôle du tableau de bord, après 3H de vol.

Les leopards U-23 de la RDC ont échappé à un crash d’avion ce samedi. Selon les sources recoupées, l’avion Air Kasaï affrété par la fédération congolaise de football (Fecofa) et le ministre des sports, pour transporter les léopards U23 en Algérie a fait un demi-tour après 3H de vol.

L’appareil de la compagnie Air Kasaï est tombé en panne après plusieurs heures de vol. Un problème technique qui a poussé le pilote à faire demi-tour et à se poser en urgence à l’aéroport de Ndjili, à Kinshasa.

« Vraiment, c’est un grand miracle. On ne devrait pas être en vie aujourd’hui. Moi, j’étais en plein sommeil quand la panne est survenue. J’étais à côté d’une fenêtre et j’ai vu lors de notre atterrissage à Kinshasa toutes les ambulances qui arrivaient. Là, on s’est dit avec mes coéquipiers « notre aventure s’arrête là ». Chacun de nous était dans ses pensées. Nous n’avions plus d’espoirs. Moi, j’ai pensé à 1 000 choses en une seule minute. » a déclaré John Bakata, attaquant de la sélection de RDC, rapporté par RFI.