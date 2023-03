CAN U20 2023: éliminé du tournoi, l’Egypte crie à la fraude sur l’âge

Hôte de la CAN U20 2023 et donné favoris pour le dernier carré, l’Egypte ne fera pas long feu dans cette compétition, éliminé dès les phases de poule. Un échec que les Pharaons mettent sur le dos de leurs adversaires qu’ils estiment l’âgé dépassé la norme exigée.

Attendue comme l’un des favoris, l’Egypte a énormément déçu en se faisant éliminer dès le premier tour de la CAN U20 à domicile. Neutralisés d’entrée par le Mozambique (0-0), les Pharaons ont essuyé deux autres revers, face au Nigéria (0-1) et contre le Sénégal (0-4).

Une grosse désillusion pour les Égyptiens dont les conditions précaires d’organisation de ce tournoi pourraient expliquer ce fiasco, selon certains. Mais le staff technique a une tout autre explication de cet échec des U20 de l’Egypte. Le pays organisateur a préféré éviter toute remise en question et a plutôt choisi de se focaliser sur les fraudes présumées sur l’âge commises par ses adversaires.

«La plupart des équipes africaines ont des joueurs qui dépassent l’âge requis pour être aptes à jouer cette compétition. Ces équipes comptent de nombreux joueurs avec de faux âges. Le gardien sénégalais, par exemple, semble plus âgé, ainsi que le joueur numéro 3 du Nigeria qui semble être vieux, et d’autres joueurs du Nigeria», a ainsi lancé l’entraîneur des gardiens, Ehab Galal, auprès du média Sada El Balad.

Des accusations qui reposent cependant sur une simple appréciation visuelle, sans preuve formelle. Il est important de souligner que ces dernières années, la Confédération africaine de football (CAF) a renforcé les mesures de prévention de la fraude sur l’âge, suite à des incidents similaires lors de la CAN U17 en 2019 ayant entraîné la disqualification de la Guinée.

Ainsi, les fédérations ont l’obligation de faire passer tous les tests nécessaires avant les compétitions afin de garantir l’intégrité de cette compétition et d’éviter tout éventuel scandale. Il est donc primordial d’éviter les accusations infondées et de respecter les règles définies par les instances compétentes, pour que le football puisse être pratiqué dans des conditions justes et équitables.

🗣️ Après le fiasco de l’équipe dans cette CAN, l’entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale égyptienne U20 se lâche :



