CAN U18-Afrobasket : le Bénin hérite de gros morceaux, le tirage au sort complet

Le tirage au sort des phases de poule de la 21ème édition de l’Afrobasket masculin U18 a été effectué mercredi au Caire en Egypte. Un tirage qui a accouché de gros duels en perspective.

Les neuf nations en lice pour la 21ème édition de l’Afrobasket masculin U18 sont désormais fixées. Le tirage au sort de la compétition a été effectué mercredi au Caire en Egypte. Un tirage qui a accouché de gros chocs. Double champion d’Afrique et tenant du titre, le Mali a hérité du groupe B. Une poule à la portée des jeunes maliens qui croiseront la balle avec l’Egypte, deuxième nation la plus titrée derrière le Nigeria, la Guinée, l’Angola et le Rwanda.

Dans le groupe A, on retrouve le Bénin, le Sénégal, l’Algérie et Madagascar, pays hôte. Vainqueurs de l’édition 2012, les Lions de la Téranga partent largement favoris dans cette poule. Les jeunes sénégalais restent sur deux finales perdues face au Mali (2018 et 2020). Composés d’un effectif entièrement renouvelé, les poulains du coach Sir Parfaito Adjivon entendent offrir au Sénégal son deuxième titre continental.

Troisième participation à ce tournoi après 2014 et 2016, le Bénin espère de son côté faire mieux que les précédentes éditions. Les Ecureuils ambitionnent d’atteindre au moins les demi-finales. Et pour cet objectif noble, la formation béninoise peut compter sur ses deux pépites comme Seibou Basett et Nazif Zimé. Le Bénin lance son tournoi ce vendredi par un gros choc contre Madagascar.

A noter que dans le groupe A, les quatre équipes sont directement qualifiées pour les quarts de finale. L’Afrobasket U18 est qualificatif au championnat du monde U19 qui se tiendra l’année prochaine, en Hongrie. Les deux finalistes représenteront l’Afrique.

COMPOSITION DES GROUPES

Groupe A : Madagascar, Sénégal, Algérie, Bénin

Groupe B : Mali, Égypte, Guinée, Angola, Rwanda