CAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAF

Le jeudi 5 février 2026 a permis de connaître la configuration des éliminatoires UNAF pour la CAN U17 2026. Ce tirage concerne le tournoi qualificatif de la zone nord-africaine qui enverra ses représentants à la phase finale organisée au Maroc du samedi 25 avril au vendredi 15 mai 2026.

Football
CAN U17 : Algérie et Tunisie connaissent leurs adversaires après le tirage UNAF
Parmi les confrontations retenues, la rencontre inaugurale opposera la Tunisie au Maroc, une affiche qui lancera officiellement la compétition. Les sélections de la région disputeront un mini-tournoi en round-robin, où chaque équipe enchaînera plusieurs matchs contre les autres participantes.

Sont annoncées dans ce tournoi la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Libye et l’Égypte. Les rencontres se dérouleront sur plusieurs journées, chaque sélection affrontant successivement l’ensemble de ses rivales. L’ensemble du tournoi aura lieu à Benghazi (Libye) entre le dimanche 22 mars et le dimanche 5 avril 2026. Le nombre de places qualificatives attribuées à la zone UNAF dépendra du format final adopté par la Confédération Africaine de Football.

Programme du tournoi qualificatif UNAF U17

Jour 1 — Maroc vs Tunisie / Libye vs Algérie

Jour 2 — Algérie vs Maroc / Tunisie vs Égypte

Jour 3 — Libye vs Tunisie / Égypte vs Maroc

Jour 4 — Tunisie vs Algérie / Libye vs Égypte

Jour 5 — Algérie vs Égypte / Maroc vs Libye

