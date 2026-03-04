CAN féminine : l’Afrique du Sud prête à remplacer le Maroc comme organisateur

À moins de deux semaines du lancement prévu de la CAN féminine, Gayton McKenzie, ministre sud-africain en charge des Sports, a dénoncé l’incertitude persistante autour de l’organisation de la compétition et a indiqué que son pays était disposé à intervenir si la situation l’exigeait.

Lors d’une prise de parole publique, il a invité le Maroc à se montrer transparent sur sa capacité à accueillir le tournoi, précisant que l’Afrique du Sud dispose des infrastructures nécessaires et n’est pas dépourvue d’équipements sportifs.

Le ministre a également émis une réflexion publique sur le contexte : selon lui, les hésitations observées pourraient être liées à des considérations postérieures à la victoire du Sénégal en CAN masculine, et il a laissé entendre que la situation serait peut-être perçue différemment si les résultats sportifs avaient été autres.

L’Afrique du Sud renouvelle son offre de remplacement

Cette intervention fait écho à une déclaration antérieure de la vice-ministre des Sports sud-africaine, qui, il y a un mois, avait déjà évoqué la possibilité que Pretoria se porte candidate de secours en cas de retrait du Maroc.

Le rappel du ministre McKenzie renforce la pression diplomatique et médiatique sur le Royaume chérifien, sollicité pour clarifier sa position dans les jours à venir, alors que la fenêtre temporelle avant le début de la compétition se réduit.

Les propos du responsable ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, alimentant le débat sur la tenue du tournoi et la capacité des différents pays africains à reprendre l’organisation à court terme.