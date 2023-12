CAN Féminine 2024: la sélectionneuse du Ghana «affamée et disposée» à remporter le trophée

L’entraîneur des Black Queens, Nora Hauptle, a exprimé sa joie après avoir ramené le Ghana à la Coupe d’Afrique des Nations féminine.

Le Ghana a battu la Namibie 3-2 au total pour faire son retour au tournoi pour la première fois depuis 2018. La sélectionneuse Nora Hauptle attend déjà avec impatience le tournoi au Maroc l’année prochaine, car elle envisage de réussir avec les Black Queens.

« La performance d’aujourd’hui est fermée car nous nous sommes qualifiés. Le Ghana est de retour dans la CAN et nous avons faim et sommes prêts à y jouer et je pense que beaucoup de joueuses le méritent », a-t-elle déclaré après le match.

« Nous avons de jeunes joueuses, pour eux c’est la première fois. En général, nous avons une équipe très jeune. Je suis fier de cette année, nous avons gagné 10 matchs sur 11 et je pense que nous pouvons passer un bon Noël« , a-t-elle ajouté.

Les Black Queens visent également une place aux Jeux Olympiques de l’année prochaine, l’équipe devant affronter la Zambie lors du dernier tour de qualification en février.