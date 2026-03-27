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CAN 2027 : tous les matchs et rencontres à suivre pour cette journée

Ce vendredi 27 mars marque la reprise du chemin vers la Coupe d’Afrique des Nations 2027 avec les matches aller du tour préliminaire. Ces affiches opposent des sélections figurant parmi les plus modestes du classement FIFA, toutes animées par le même objectif : bien négocier la première manche pour espérer gagner leur ticket vers la phase de groupes des éliminatoires.

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Football
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CAN 2027 : tous les matchs et rencontres à suivre pour cette journée
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L’après-midi débute dès 13h00 GMT par deux rencontres au programme. La Somalie affrontera l’Île Maurice dans une opposition qui devrait offrir du spectacle, tandis que le Tchad recevra le Burundi et tentera d’obtenir un résultat favorable devant son public afin d’aborder le retour dans de meilleures dispositions face à une équipe burundaise réputée pour sa combativité.

La série de la journée se terminera à 16h00 GMT par la rencontre entre São Tomé-et-Príncipe et l’Éthiopie. Les visiteurs, forts d’une longue expérience dans cette compétition, seront considérés comme les favoris, mais ils devront rester vigilants face aux pièges qu’une formation insulaire peut tendre. Dans ce format à élimination directe, la moindre erreur peut compromettre l’ensemble de la campagne.

Programme des matchs (Aller)

13h00 GMT : Somalie vs Maurice

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13h00 GMT : Tchad vs Burundi

16h00 GMT : São Tomé-et-Príncipe vs Éthiopie

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