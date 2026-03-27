CAN 2027 : tous les matchs et rencontres à suivre pour cette journée

Ce vendredi 27 mars marque la reprise du chemin vers la Coupe d’Afrique des Nations 2027 avec les matches aller du tour préliminaire. Ces affiches opposent des sélections figurant parmi les plus modestes du classement FIFA, toutes animées par le même objectif : bien négocier la première manche pour espérer gagner leur ticket vers la phase de groupes des éliminatoires.