CAN 2027 (Q): le onze des Guépards du Bénin face au Burkina Faso

Le Bénin affronte le Burkina Faso ce vendredi à Ouagadougou pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Le sélectionneur des Guépards a dévoilé son onze de départ, avec Sessi d’Almeida comme capitaine.

Les Guépards du Bénin entrent en lice ce vendredi dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Pour cette première sortie, les Béninois se déplacent au stade du 4-Août de Ouagadougou pour défier le Burkina Faso. Pour cette opposition face aux Etalons, Marcel Dandjinou est titularisé dans les buts. Devant lui, Charlemagne Azongnitode, Mohamed Tijani, Yohan Roche et Tamimou Ouorou composent la ligne défensive.

Dans l’entrejeu, Sessi d’Almeida porte le brassard de capitaine et sera accompagné d’Imourane Hassane et de Yamirou Ouorou. Le secteur offensif est confié à Junior Olaitan, Rodolfo Aloko et Aiyegun Tosin. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 20 heures, au stade du 4-Août de Ouagadougou.

Le onze de départ du Bénin:

Dandjinou – Azongnitode, Tijani, Roche, Ouorou – D’Almeida (cap.), Hassane, Yamirou Ouorou – Olaitan, Aloko, Tosin.