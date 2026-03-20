CAN 2027 : la CAF exige des explications de la Fédération kényane de football

La Confédération africaine de football (CAF) a adressé une mise en demeure ferme au Kenya, réclamant une preuve tangible d’engagement financier pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 : le versement immédiat de 30 millions de dollars au titre des frais d’organisation. Nairobi se voit désormais sommée de démontrer sa capacité à assumer sa part du contrat si elle souhaite conserver son rôle d’hôte.

Cette exigence vise à s’assurer que les obligations financières liées à l’accueil de la compétition seront respectées. Face à cette injonction, le Kenya se retrouve placé sous forte pression, notamment vis‑à‑vis des autres pays impliqués dans la co-organisation. À défaut de paiement, la CAF menace d’appliquer des sanctions lourdes, pouvant aller d’une suspension temporaire des droits d’accueil jusqu’à l’exclusion pure et simple du projet « Pamoja ».

Un retrait forcé du pays mettrait en péril non seulement son image sportive sur la scène continentale, mais aussi la coordination logistique de l’ensemble du tournoi prévu en Afrique de l’Est. L’alerte a été confirmée publiquement par Elijah Mwangi, secrétaire principal aux sports du Kenya, qui a ainsi rendu compte de l’urgence de la situation.

Le gouvernement kényan contraint à des décisions rapides

Confrontées à cette échéance, les autorités kenyanes doivent désormais activer des solutions financières rapides et présenter des garanties crédibles à la CAF. Le pays doit simultanément rassurer ses partenaires – l’Ouganda et la Tanzanie – sur la viabilité du calendrier et la capacité collective à organiser une phase finale sans heurts.

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