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Can 2025 : Wayne Rooney s’en prend à la CAF après l’annulation de la victoire du Sénégal

L’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre, Wayne Rooney, a critiqué la décision de la Confédération africaine de football d’attribuer l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

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Can 2025 : Wayne Rooney s’en prend à la CAF après l’annulation de la victoire du Sénégal
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La Commission d’appel de la CAF a annulé le résultat initial, estimant que la sortie du terrain du Sénégal, en signe de protestation après un penalty accordé en temps additionnel, constituait une infraction aux articles 82 et 84 ; le match a donc été homologué comme un forfait 3-0 en faveur du Maroc.

Rooney a réagi en exprimant son incrédulité et en maintenant que, selon lui, le Sénégal avait remporté la rencontre sur le terrain.

Réactions

L’ancien joueur de Manchester United a qualifié la décision d’incompréhensible et affirmé qu’il ne l’accepterait pas s’il se trouvait à la place d’un joueur marocain, en rappelant que le Sénégal s’était imposé de manière régulière.

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La Fédération sénégalaise de football a condamné la décision, la qualifiant d’injuste, d’inédite et d’inacceptable.

La fédération a indiqué son intention de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

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