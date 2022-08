CAN 2025: Mathurin de Chacus en mission officielle en Guinée

Récemment réélu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la FBF, Mathurin de Chacus et une délégation de la CAF se rendront le 30 août prochain en Guinée pour délivrer un message aux autorités locales dans le cadre de la CAN 2025.

Première visite officielle à l’extérieur pour Mathurin de Chacus après sa réélection à la tête de la Fédération béninoise de football. Le boss du foot béninois va bientôt se rendre en Guinée, hôte de la CAN 2025. Le président de la FBF fait en fait partie d’une délégation de 3 personnes composée, entre autres, de Augustin Senghor, 1er Vice-président de la CAF et Veron Mosegon-Omba, SG de la CAF, mandatée par l’instance faîtière du foot africain pour une mission au pays de Mamadi Doumbouya.

La délégation se rendra en Conakry le 30 août prochain pour délivrer aux plus hautes autorités du pays, un message important relatif à la CAN 2025. Le groupe devrait également visiter les infrastructures sportives du pays, qui font naitre de gros doutes sur la capacité de la Guinée à organiser la plus grande des compétitions africaines.

A moins de trois ans du début de la compétition, beaucoup s’accordent à dire que le pays du Syli national n’arriverait pas à remplir à temps ses obligations. Le président de la Fédération nigérienne avait d’ailleurs annoncé que son pays était « en train de préparer une candidature pour l’organisation conjointe du tournoi (la CAN 2025, ndlr) avec la République du Bénin« . Un coup médiatique démenti dans la foulée par la CAF et le ministre guinéen des sports.