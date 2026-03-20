CAN 2025 : George Weah sort du silence sur l’affaire CAF-Sénégal

Icône du football africain et figure publique respectée, George Weah est sorti de sa réserve pour clarifier sa position dans le dossier opposant la Confédération africaine de football à la Fédération sénégalaise. L’ancien Ballon d’Or n’a pas ménagé ses mots pour récuser la décision de l’instance continentale et pour soutenir la victoire obtenue sur le terrain par la sélection sénégalaise.

Interrogé publiquement, Weah a insisté sur le primat du résultat sportif : selon lui, une rencontre doit être tranchée par le jeu et non retravaillée après le coup de sifflet final. Il a appelé le Tribunal Arbitral du Sport et les autres autorités compétentes à intervenir avec fermeté afin d’empêcher que ce qu’il considère comme une injustice ne soit validé.

Dans un contexte tendu, amplifié par une vague de fausses informations, l’ancien président du Libéria a aussi pris soin de démentir une rumeur virale le présentant comme soutien de la position marocaine. Il a rejeté cette accusation et réaffirmé son attachement à l’équité et à l’intégrité dans le sport.

Poids médiatique et enjeux dépassant le terrain

En prenant publiquement parti en faveur du Sénégal, Weah apporte un soutien moral capable de peser dans le débat médiatique et politique entourant l’affaire. Sa prise de position est perçue par certains observateurs comme un renfort symbolique pour l’équipe sénégalaise, susceptible d’influencer l’opinion publique continente.

Publicité

Le recours au TAS, que l’ancien international a expressément invoqué, transforme une controverse sportive en un dossier relevant aussi du droit international du sport. La procédure d’arbitrage, en cours ou à venir, pourrait trancher non seulement sur le fond du litige mais aussi sur des principes plus larges de gouvernance et de justice sportive.